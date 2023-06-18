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Белгородка поймала в клетку двух байбаков: женщину оштрафовали

18 июня 2023, 14:11
Фото: нейросеть Kandinsky

Сурков-байбаков освободили из неволи в Белгородской области

Сотрудники Экоохотнадзора освободили из неволи сурков-байбаков в Ивнянском районе, сообщает пресс-служба правительства региона. Поймавшую из женщину привлекли к административной ответственности.

На днях жительница Ивнянского района поймала на территории охотничьего хозяйства «Горновое» двух сурков-байбаков и поместила животных в клетку. Узнав об этом, к ней выехали инспекторы Экоохотнадзора Ивнянского и Ракитянского районов.

Фото: пресс-служба правительства региона

На данный момент сурков уже изъяли и выпустили в естественную среду обитания. Нашлось и объяснение, почему звери оказались далеко от родной норы.

Сейчас идёт процесс естественного расселения. Сурки уходят из перенасыщенных колоний и ищут новый ареал обитания, поэтому их можно встретить далеко от нор.
пресс-служба правительства региона

Сообщают, что «пленившую» байбаков женщину оштрафовали по ч. 3 с. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты).

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#Артем Черненко#Животные#Экология#Белгородская область#Байбак#Сурок#Клетка#Охота
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