Белгородка поймала в клетку двух байбаков: женщину оштрафовали

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
На днях жительница Ивнянского района поймала на территории охотничьего хозяйства «Горновое» двух сурков-байбаков и поместила животных в клетку. Узнав об этом, к ней выехали инспекторы Экоохотнадзора Ивнянского и Ракитянского районов.
На данный момент сурков уже изъяли и выпустили в естественную среду обитания. Нашлось и объяснение, почему звери оказались далеко от родной норы.
Сейчас идёт процесс естественного расселения. Сурки уходят из перенасыщенных колоний и ищут новый ареал обитания, поэтому их можно встретить далеко от нор.
пресс-служба правительства региона
Сообщают, что «пленившую» байбаков женщину оштрафовали по ч. 3 с. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты).