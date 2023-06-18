Белгородка поймала в клетку двух байбаков: женщину оштрафовали

На днях жительница Ивнянского района поймала на территории охотничьего хозяйства «Горновое» двух сурков-байбаков и поместила животных в клетку. Узнав об этом, к ней выехали инспекторы Экоохотнадзора Ивнянского и Ракитянского районов.