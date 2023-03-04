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Капремонт домов, микотоксины в кукурузе и очередной обстрел: как прошла суббота

4 марта 2023, 16:00
Фото: 1MI
В субботу, 4 марта, в Белгородской области обсуждали итоги программы по капремонту домов, позднюю уборку кукурузы и снаряды ВСУ, которые попали на территорию школы. Подробнее – в материале.
Сюжет
Обстрел

Удалось не всё

По итогам 2022 года жители многоэтажек Белгородской области не приняли итоги капремонта 195 домов. Всего в рамках программы обновляли 322 объекта. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, в 57 уже недоделки уже устранили, в остальных всё приведут в порядок в течение ближайшего месяца, максимум двух. Губернатор добавил, что с одной стороны, результат не очень хороший, с другой стороны, он рад, что власти внедрили процедуру по общественной приёмке домов.  Эту практику сохранят и на последующие годы.

Белгородцы не приняли после капремонта 195 домов
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Микотоксины в кукурузе

Из-за сложностей с уборкой урожай в Белгородской области в кукурузе содержание микотоксинов «пробивает все возможные и невозможные рекорды». Заключение озвучил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Превышение установленных норм также наблюдается в Липецкой и Тамбовской областях. Микотоксины опасны для всех животных, но их вред можно снизить, добавляя адсорбенты в рацион.

В Белгородской области в кукурузе зафиксирован повышенный уровень микотоксинов
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Пострадала школа

4 марта под обстрел попало село Бутырки, которое находится в Валуйском городском округе. Пострадавших нет. Но снаряды угодили на территорию школы, там выбиты восемь окон. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, в ближайшее время закроют тепловой контур помещений. Ранее жители данного населённого пункта получили сообщения об обстреле. Людей попросили спуститься в укрытия.

После обстрела ВСУ снаряды упали на территорию белгородской школы
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#Кристина Семенчук#Итоги#Обстрел#ВСУ#Микотоксины#Многоэтажки#Капремонт#Общество#Белгородская область
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