Капремонт домов, микотоксины в кукурузе и очередной обстрел: как прошла суббота

По итогам 2022 года жители многоэтажек Белгородской области не приняли итоги капремонта 195 домов. Всего в рамках программы обновляли 322 объекта. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, в 57 уже недоделки уже устранили, в остальных всё приведут в порядок в течение ближайшего месяца, максимум двух. Губернатор добавил, что с одной стороны, результат не очень хороший, с другой стороны, он рад, что власти внедрили процедуру по общественной приёмке домов. Эту практику сохранят и на последующие годы.