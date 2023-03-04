Белгород атаковали дроны, а католический священник следил за Минобороны: итоги недели

При этом засечная черта агроному только помешала в работе — за ней остались две трети полей с урожаем. Из 3600 гектаров 2400 теперь недоступны. При строительстве черты, по словам фермера, его просто поставили перед фактом. За черту белгородцев не пускают. Возмещать убытки на тот момент отказались. Что делать, когда начнётся посев, Иван Смецкой ещё не знает.