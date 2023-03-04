Белгород атаковали дроны, а католический священник следил за Минобороны: итоги недели

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:23
В ночь на 28 февраля в Белгороде упали три беспилотника. Все три — в жилых кварталах. БПЛА были начинены взрывчаткой британского производства. Просроченной, но не менее опасной. По счастью, ничего взорвать не удалось. И никто не пострадал. Но разрушения были — выбило окна, несколько автомобилей получили повреждения.
Один из дронов залетел к белгородцам в квартиру через окно и упал прямо на кровать. Из-за этого жителям многоквартирного дома пришлось временно покинуть свои квартиры — им предоставили номера в гостиницах, пока со всем разбирались спецслужбы. Ещё два беспилотника упали в жилых дворах. Сильного шума местные жители не слышали: было небольшое жужжание, а после — рассыпались «шарики».
На этой неделе раскрылась история января про польского священника в Белгороде. В конце первого месяца в Сети распространилась история про его пропажу. Католик не выходил на связь, не заходил в соцсети.
Тогда вскоре сообщили, что на монаха ордена капуцинов завели административное дело за мелкое хулиганство. Но, согласно нашим источникам, всё оказалось серьёзнее. Марека Бакежински ночью заметили в военной форме, наблюдающего за объектом Минобороны с помощью тепловизора. При себе у священнослужителя были фонарики и тактический рюкзак. Лицо он прикрывал баффом.
Теперь иностранного священника лишили вида на жительство в России, который он имел с 2011 года. Мареку Бакежински предписали покинуть страну и запретили въезд в РФ в ближайшие 50 лет.
Поляк служил в религиозной организации «Приход Святых Апостолов Петра и Павла Римско-Католической Церкви г. Белгорода».
Белгородский агроном Иван Смецкой рассказал нашему изданию, какая сейчас ситуация в приграничье. Его компания выращивает сельскохозяйственные культуры — подсолнечник и сою. И, судя по рассказу белгородца, дела обстоят не лучшим образом. Начались проблемы не сразу с наступлением СВО, а с отступлением наших военных из Харьковской области. Тогда-то, как сказал фермер, и начало прилетать часто и по-настоящему.
Однажды белгородец попал со своей командой во время сбора урожая под миномётный обстрел. Тогда, пережидая, по автомобильной рации Иван Смецкой услышал английскую речь. Особенно сильно «прилетать» стало осенью 2022 года.
При этом засечная черта агроному только помешала в работе — за ней остались две трети полей с урожаем. Из 3600 гектаров 2400 теперь недоступны. При строительстве черты, по словам фермера, его просто поставили перед фактом. За черту белгородцев не пускают. Возмещать убытки на тот момент отказались. Что делать, когда начнётся посев, Иван Смецкой ещё не знает.
Несмотря на сложную обстановку в Белгородской области, хотим вас хоть как-то подбодрить: землетрясения здесь можно не бояться. Белгород расположен на Евразийской плите, которая наименее сейсмоопасная. А если землетрясение и случится — то магнитудой не более, чем в 3-4 балла.
Так что, если под вами вибрирует пол — это другое.
В предыдущих «итогах» мы писали про суд главреда «Фонаря» Андрея Маслова и блогера Владимира Бабина. Также соответчиком в суде был член региональной общественной палаты Вадим Радченко. Маслов подал в суд на Бабина и Радченко после конфликта в социальных сетях, где блогер обвинил главреда в сотрудничестве с «фашистской Украиной», назвал «говнарём» и не только.
Но по итогу на заседании 1 марта суд отклонил иск Андрея Маслова о защите чести и достоинства. Владимир Бабин считает, что решение суда «абсолютно объективное». Подробности заключительного заседания предлагаем прочесть в нашем материале.