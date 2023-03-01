Сирены в Белгороде, выплаты семьям военных и дешёвые троллейбусы: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
1 марта в областном центре проверили сирены и системы оповещения. Сигнал тревоги раздался в 10:40 и прозвучал в центре города, а также на Харгоре, но значительно хуже. По Белгороду также должны были ездить машины с громкоговорителями.
Проверки проходили и в других муниципалитетах региона. В целом к мероприятию белгородцы отнеслись спокойно.
Без проблем, как всегда, не обошлось. Некоторым жителям региона рассылка о проверке пришла значительно позже начала её проведения.
Семьи погибших белгородских военных, покинувших место службы, не получат льготы. Областное правительство изменило порядок получения соцпомощи для семей погибших военнослужащих.
В документе указано, что выплаты не положены семьям военных, «самовольно оставивших часть или место службы, отказавшихся от выполнения боевых задач».
Поправки затронули и другие вопросы. Речь о выплате ко Дню России, выплатах на школьную и спортивную форму, на питание в школе.
Белгородские троллейбусы продали за 7,7 млн рублей. Это в 19 раз меньше от начальной цены, которая составляла 145,1 млн рублей. Как заявил конкурсный управляющий, на большую стоимость никто из покупателей не согласился.
Всего продали 65 троллейбусов двумя лотами. В первом их было 38 с общей начальной ценой 106,8 млн рублей. Во втором — 27 единиц по первоначальной цене в 38,4 млн рублей.