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Сирены в Белгороде, выплаты семьям военных и дешёвые троллейбусы: итоги дня

1 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В первый день весны белгородцы услышали сирены, некоторые семьи погибших военных не получат выплаты, а белгородские троллейбусы продали за цену в 19 раз меньше от начальной.

Сирены в Белгороде

1 марта в областном центре проверили сирены и системы оповещения. Сигнал тревоги раздался в 10:40 и прозвучал в центре города, а также на Харгоре, но значительно хуже. По Белгороду также должны были ездить машины с громкоговорителями.

Проверки проходили и в других муниципалитетах региона. В целом к мероприятию белгородцы отнеслись спокойно.

Без проблем, как всегда, не обошлось. Некоторым жителям региона рассылка о проверке пришла значительно позже начала её проведения.

Жители Белгорода услышали сирену в первый день весны
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Выплаты семьям погибших военных

Семьи погибших белгородских военных, покинувших место службы, не получат льготы. Областное правительство изменило порядок получения соцпомощи для семей погибших военнослужащих.

В документе указано, что выплаты не положены семьям военных, «самовольно оставивших часть или место службы, отказавшихся от выполнения боевых задач».

Поправки затронули и другие вопросы. Речь о выплате ко Дню России, выплатах на школьную и спортивную форму, на питание в школе.

Семьи погибших белгородских военных, оставивших место службы, не получат льготы
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Дешёвые троллейбусы

Белгородские троллейбусы продали за 7,7 млн рублей. Это в 19 раз меньше от начальной цены, которая составляла 145,1 млн рублей. Как заявил конкурсный управляющий, на большую стоимость никто из покупателей не согласился.

Всего продали 65 троллейбусов двумя лотами. В первом их было 38 с общей начальной ценой 106,8 млн рублей. Во втором — 27 единиц по первоначальной цене в 38,4 млн рублей.

Троллейбусы в Белгороде продали на торгах по цене в 19 раз меньше начальной
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Итоги дня#Общество#Сирена#Выплаты#Военные#Троллейбусы
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