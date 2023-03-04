После обстрела ВСУ снаряды упали на территорию белгородской школы

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
По данным губернатора, под обстрел попало село Бутырки в Валуйском городском округе. Пострадавших нет. В данном селе действует режим ЧС.
При этом снаряды упали на территорию школы, выбиты восемь окон. Гладков добавил, что в ближайшее время закроют тепловой контур помещений.
Ранее жители данного населённого пункта получили сообщения об обстреле. Людей попросили спуститься в укрытия.
Напомним, режим ЧС ввели в 15 населённых пунктах Белгородской области. К их числу относятся: