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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

После обстрела ВСУ снаряды упали на территорию белгородской школы

4 марта 2023, 10:58
Фото: 1MI
Населённый пункт на территории Белгородской области опять попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Сюжет
Обстрел

По данным губернатора, под обстрел попало село Бутырки в Валуйском городском округе. Пострадавших нет. В данном селе действует режим ЧС.

При этом снаряды упали на территорию школы, выбиты восемь окон. Гладков добавил, что в ближайшее время закроют тепловой контур помещений.

Ранее жители данного населённого пункта получили сообщения об обстреле. Людей попросили спуститься в укрытия.

Напомним, режим ЧС ввели в 15 населённых пунктах Белгородской области. К их числу относятся:

  • сёла Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Белгородского района;
  • сёла Логачевка, Бутырки, Бирюч и Вериговка, а также хутора Нижние Мельницы и Пригородные Тополи Валуйского городского округа;
  • село Староселье Краснояружского района;
  • село Середа Шебекинского городского округа;
  • хутор Старый Волоконовского района.
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#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#Школа#Режим ЧС#Происшествия#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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