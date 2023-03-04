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Белгородцы не приняли после капремонта 195 домов

4 марта 2023, 06:24
Фото: 1MI
Всего в регионе в 2022 году капитально ремонтировали 322 дома. Жители не приняли 195. Подробнее рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

По словам главы региона в прошлом году капремонт домов проходил за счёт средств Фонда капитального ремонта. В программе участвовали 322 объекта. Жители не приняли 195. В 57 уже недоделки устранены, в остальных они будут устраняться в течение ближайшего месяца, максимум двух.

С одной стороны, результат не очень хороший, с другой стороны, я очень рад, что мы внедрили эту процедуру, которая позволяет максимально качественно требовать от наших строителей качественного выполнения ремонтных работ не только на уровне подписанных актов приёмки и сдачи работ. Главное — мнение людей, которые проживают в этих домах. Эту практику мы сохраним и на последующие годы. Надеюсь, что по итогам 2023 года несданных домов или домов, где по результатам работ есть замечания, станет гораздо меньше.
Вячеслав Гладков

Напомним, в 2024 году капитальный ремонт проведут в 200 домах 21 населённого пункта региона. Это дома Белгорода, Алексеевки, Борисовки, Валуек, Вейделевки, Волоконовки, Грайворона, Губкина, Ивни, Красной Яруги, Нового Оскола, Старого Оскола, Прохоровки, Ракитного, Чернянки, Строителя, Шебекино, а также в домах Белгородского, Корочанского и Красногвардейского районов.

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