Белгородцы не приняли после капремонта 195 домов

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
По словам главы региона в прошлом году капремонт домов проходил за счёт средств Фонда капитального ремонта. В программе участвовали 322 объекта. Жители не приняли 195. В 57 уже недоделки устранены, в остальных они будут устраняться в течение ближайшего месяца, максимум двух.
С одной стороны, результат не очень хороший, с другой стороны, я очень рад, что мы внедрили эту процедуру, которая позволяет максимально качественно требовать от наших строителей качественного выполнения ремонтных работ не только на уровне подписанных актов приёмки и сдачи работ. Главное — мнение людей, которые проживают в этих домах. Эту практику мы сохраним и на последующие годы. Надеюсь, что по итогам 2023 года несданных домов или домов, где по результатам работ есть замечания, станет гораздо меньше.
Вячеслав Гладков
Напомним, в 2024 году капитальный ремонт проведут в 200 домах 21 населённого пункта региона. Это дома Белгорода, Алексеевки, Борисовки, Валуек, Вейделевки, Волоконовки, Грайворона, Губкина, Ивни, Красной Яруги, Нового Оскола, Старого Оскола, Прохоровки, Ракитного, Чернянки, Строителя, Шебекино, а также в домах Белгородского, Корочанского и Красногвардейского районов.