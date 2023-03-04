Белгородцы не приняли после капремонта 195 домов

По словам главы региона в прошлом году капремонт домов проходил за счёт средств Фонда капитального ремонта. В программе участвовали 322 объекта. Жители не приняли 195. В 57 уже недоделки устранены, в остальных они будут устраняться в течение ближайшего месяца, максимум двух.