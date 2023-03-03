Четыре обстрела, квоты для белгородских выпускников и закрытие «Карусели»: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
В пятницу днём под огнём ВСУ оказались четыре населённых пункта Белгородской области: Логачёвка в Валуйском горокруге, хутор Панков в Шебекинском горокруге, Коновалово в Волоконовском районе и Устинка в Белгородском районе.
В последнем из перечисленных населённых пунктов повреждения получили два дома, машина и линия газоснабжения. В Коновалово выбило окна в 10 домовладениях. Повреждения получила и хозпостройка. Помимо этого, в населённом пункте задело линии электропередачи и газоснабжения..
В Рособрнадзоре предложили выделить квоты на поступление в вузы для выпускников Брянской, Белгородской и Курской областей. Для этого посчитают количество выпускников, поступающих в вузы, и проанализируют, какие учебные заведения они выбирают.
Квоты для абитуриентов регионов, находящихся под обстрелами ВСУ, могут предоставить по аналогии с целевыми.
Единственный в Белгородской области гипермаркет «Карусель», который находился в ТРК «Сити Молл», закрылся. В X5 Group, владеющей сетью, закрытие объяснили политикой компании. Гипермаркеты закрылись по всей России.
На месте закрытого магазина откроют новый. Его владельца пока не называют из-за коммерческой тайны.