Четыре обстрела, квоты для белгородских выпускников и закрытие «Карусели»: итоги дня

В последнем из перечисленных населённых пунктов повреждения получили два дома, машина и линия газоснабжения. В Коновалово выбило окна в 10 домовладениях. Повреждения получила и хозпостройка. Помимо этого, в населённом пункте задело линии электропередачи и газоснабжения..