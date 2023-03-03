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Четыре обстрела, квоты для белгородских выпускников и закрытие «Карусели»: итоги дня

3 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
За 3 марта населённые пункты Белгородской области как минимум четыре раза попадали под обстрел ВСУ, для выпускников школ региона предложили создать квоты в вузах, в ТРК «Сити Молл» закрылся гипермаркет «Карусель».

Четыре обстрела

В пятницу днём под огнём ВСУ оказались четыре населённых пункта Белгородской области: Логачёвка в Валуйском горокруге, хутор Панков в Шебекинском горокруге, Коновалово в Волоконовском районе и Устинка в Белгородском районе.

В последнем из перечисленных населённых пунктов повреждения получили два дома, машина и линия газоснабжения. В Коновалово выбило окна в 10 домовладениях. Повреждения получила и хозпостройка. Помимо этого, в населённом пункте задело линии электропередачи и газоснабжения.. 

При обстрелах в Белгородской области пострадали 12 домов
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Квоты для абитуриентов

В Рособрнадзоре предложили выделить квоты на поступление в вузы для выпускников Брянской, Белгородской и Курской областей. Для этого посчитают количество выпускников, поступающих в вузы, и проанализируют, какие учебные заведения они выбирают.

Квоты для абитуриентов регионов, находящихся под обстрелами ВСУ, могут предоставить по аналогии с целевыми.

Для абитуриентов из Белгородской области могут ввести квоты в вузах
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«Карусель» — всё

Единственный в Белгородской области гипермаркет «Карусель», который находился в ТРК «Сити Молл», закрылся. В X5 Group, владеющей сетью, закрытие объяснили политикой компании. Гипермаркеты закрылись по всей России.

На месте закрытого магазина откроют новый. Его владельца пока не называют из-за коммерческой тайны.

Белгород остался без «Карусели»
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