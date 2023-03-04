В Белгородской области в кукурузе зафиксирован повышенный уровень микотоксинов

Как заявил Рылько, в российской кукурузе сезона 2022–2023 годов содержание микотоксинов «пробивает все возможные и невозможные рекорды». Микотоксины — это токсины природного происхождения, которые продуцируются плесневыми грибами и поражают сельскохозяйственные культуры, а также создают риски для здоровья скота и птицы.