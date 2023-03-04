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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В Белгородской области в кукурузе зафиксирован повышенный уровень микотоксинов

4 марта 2023, 08:14
Фото: 1MI
Об этом заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, сообщают «Ведомости». Это связано со сложностями с уборкой урожая.

Как заявил Рылько, в российской кукурузе сезона 2022–2023 годов содержание микотоксинов «пробивает все возможные и невозможные рекорды». Микотоксины — это токсины природного происхождения, которые продуцируются плесневыми грибами и поражают сельскохозяйственные культуры, а также создают риски для здоровья скота и птицы.

Рылько добавил, что на данный момент превышение установленных норм наблюдается в Липецкой, Белгородской и Тамбовской областях. Причина такого высокого уровня микотоксинов — сложности с уборкой урожая в центре страны, Западной Сибири и Поволжье. В итоге кукуруза долго оставалась на полях из-за неблагоприятных погодных условий.

По информации источника, микотоксины опасны для всех животных, однако их вред можно снизить, добавляя адсорбенты в рацион.

Напомним, в январе стало известно, что в Белгородской области продолжают собирать рекордный урожай кукурузы. Всего по итогам 2022 года белгородским производителям удалось намолотить рекордные 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

 

Рекордный урожай кукурузы в Белгородской области продолжают собирать в январе
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#Кристина Семенчук#Кукуруза#Микотоксины#Экперт#Урожай#Уборка#Общество#Белгородская область
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