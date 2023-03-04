В Белгородской области в кукурузе зафиксирован повышенный уровень микотоксинов

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Как заявил Рылько, в российской кукурузе сезона 2022–2023 годов содержание микотоксинов «пробивает все возможные и невозможные рекорды». Микотоксины — это токсины природного происхождения, которые продуцируются плесневыми грибами и поражают сельскохозяйственные культуры, а также создают риски для здоровья скота и птицы.
Рылько добавил, что на данный момент превышение установленных норм наблюдается в Липецкой, Белгородской и Тамбовской областях. Причина такого высокого уровня микотоксинов — сложности с уборкой урожая в центре страны, Западной Сибири и Поволжье. В итоге кукуруза долго оставалась на полях из-за неблагоприятных погодных условий.
По информации источника, микотоксины опасны для всех животных, однако их вред можно снизить, добавляя адсорбенты в рацион.
Напомним, в январе стало известно, что в Белгородской области продолжают собирать рекордный урожай кукурузы. Всего по итогам 2022 года белгородским производителям удалось намолотить рекордные 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.