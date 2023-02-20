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Published Сегодня, 06:41

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Updated Сегодня, 06:43

Спуститесь в укрытия: Новая Таволжанка снова под огнём ВСУ, есть пострадавший

20 февраля 2023, 06:41
Фото: Bel.ru

Новая Таволжанка в Белгородской области попала под очередной обстрел ВСУ

ВСУ вновь открыли огонь по населённому пункту. Накануне в результате обстрела погибла 12-летняя девочка.
Сюжет
Обстрел

Утром 20 февраля Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге вновь попала под обстрел ВСУ. Местным жителям поступили СМС с просьбой срочно уйти в укрытия. 

Известно, что есть пострадавший. Губернатор Вячеслав Гладков поручил главе Шебекинского горокруге Владимиру Жданову и министру здравоохранения региона Андрею Иконникову проконтролировать ситуацию. Остальных подробностей пока нет. 

Новая Таволжанка не в первый раз попадает под обстрел. Накануне в результате происшествия погибла 12-летняя девочка. В момент обстрела она была на улице — снаряд разорвался прямо за её спиной.

Всего за выходные ВСУ обстреляли четыре муниципалитета в Белгородской области: Шебекинский и Грайворонский горокруга, Краснояружский и Волоконовский районы.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Смс#Предупреждения#Спецоперация#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка
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