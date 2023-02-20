Спуститесь в укрытия: Новая Таволжанка снова под огнём ВСУ, есть пострадавший

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Утром 20 февраля Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге вновь попала под обстрел ВСУ. Местным жителям поступили СМС с просьбой срочно уйти в укрытия.
Известно, что есть пострадавший. Губернатор Вячеслав Гладков поручил главе Шебекинского горокруге Владимиру Жданову и министру здравоохранения региона Андрею Иконникову проконтролировать ситуацию. Остальных подробностей пока нет.
Новая Таволжанка не в первый раз попадает под обстрел. Накануне в результате происшествия погибла 12-летняя девочка. В момент обстрела она была на улице — снаряд разорвался прямо за её спиной.
Всего за выходные ВСУ обстреляли четыре муниципалитета в Белгородской области: Шебекинский и Грайворонский горокруга, Краснояружский и Волоконовский районы.