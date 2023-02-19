Глава Шебекинского округа рассказал о помощи семье погибшей при обстреле девочки

Вечером 19 февраля ВСУ обстреляли село Шебекинского округа — Новую Таволжанку. Всего в населённый пункт прилетело девять снарядов, один из которых убил маленькую девочку. 12-летняя Василиса была на улице и разговаривала с папой по телефону, когда начался обстрел. В этот момент за её спиной разорвался боеприпас. Ребёнок погиб.