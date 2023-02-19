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Posted Вчера, 20:29

Published Вчера, 20:29

Modified Вчера, 20:31

Updated Вчера, 20:31

Глава Шебекинского округа рассказал о помощи семье погибшей при обстреле девочки

19 февраля 2023, 20:29
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Белгородские власти помогут родственникам 12-летней Василисы всем, чем смогут. Не оставят в беде белгородцев и местные жители.
Сюжет
СВО

Вечером 19 февраля ВСУ обстреляли село Шебекинского округа — Новую Таволжанку. Всего в населённый пункт прилетело девять снарядов, один из которых убил маленькую девочку. 12-летняя Василиса была на улице и разговаривала с папой по телефону, когда начался обстрел. В этот момент за её спиной разорвался боеприпас. Ребёнок погиб.

Позже глава Шебекинского округа Владимир Жданов рассказал, что с родителями Василисы держат связь. Жданов пообещал, что всю необходимую помощь семье окажут — как со стороны администрации муниципалитета, так и правительства Белгородской области.

Поддержка идёт и от обычных граждан. Шебекинцы предлагают помощь своим землякам.

Неравнодушие и желание помочь ближнему — то, что объединяет всех нас в самые тяжёлые моменты: от жителей нашего округа поступают предложения о помощи семье Василисы.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Напомним, 17 февраля во время обстрела получила осколочные ранения 43-летняя белгородка, сотрудница парикмахерской. Она была на своём рабочем месте. Сейчас женщина лежит в реанимации, уже третий день не приходит в сознание. Её состояние оценивают как тяжёлое.

Погибшей при обстреле белгородке было всего 12 лет
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#Ася Дугнист#Владимир Жданов#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#СВО#Спецоперация
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