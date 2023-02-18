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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Пострадавшая при обстреле Шебекино белгородка не приходит в себя

18 февраля 2023, 09:27
Фото: Вячеслав Гладков в Telegram
Парикмахерская в Шебекино

Пострадавшая при обстреле Шебекино не приходит в себя. Её хотят отправить в Москву

Женщина до сих пор находится в тяжёлом состоянии. Работницу парикмахерской собираются отправить в отделение челюстно-лицевой хирургии в столицу, рассказала Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области побывал в Шебекино, на месте, куда 17 февраля пришёлся удар ВСУ. Глава региона пообщался с дочерью и коллегами Марии - пострадавшей работницы парикмахерской и рассказал о её состоянии.

Женщину собираются транспортировать в Москву для дальнейшего лечения в отделении челюстно-лицевой хирургии. «Предварительные переговоры с Министерством здравоохранения РФ провели, её готовы принять», — заявил Гладков. Состояние белгородки до сих пор остаётся тяжёлым — она не приходит в себя.

Парикмахерская в ШебекиноПарикмахерская в Шебекино
Парикмахерская в Шебекино
Фото: Вячеслав Гладков в Telegram

Напомним, ВСУ ударили по городу Шебекино 17 февраля днём. В результате пострадала женщина 43 лет. Осколки попали ей прямо в лицо.

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