Пострадавшая при обстреле Шебекино белгородка не приходит в себя

Женщину собираются транспортировать в Москву для дальнейшего лечения в отделении челюстно-лицевой хирургии. «Предварительные переговоры с Министерством здравоохранения РФ провели, её готовы принять», — заявил Гладков. Состояние белгородки до сих пор остаётся тяжёлым — она не приходит в себя.