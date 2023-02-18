Пострадавшая при обстреле Шебекино белгородка не приходит в себя

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Губернатор Белгородской области побывал в Шебекино, на месте, куда 17 февраля пришёлся удар ВСУ. Глава региона пообщался с дочерью и коллегами Марии - пострадавшей работницы парикмахерской и рассказал о её состоянии.
Женщину собираются транспортировать в Москву для дальнейшего лечения в отделении челюстно-лицевой хирургии. «Предварительные переговоры с Министерством здравоохранения РФ провели, её готовы принять», — заявил Гладков. Состояние белгородки до сих пор остаётся тяжёлым — она не приходит в себя.
Напомним, ВСУ ударили по городу Шебекино 17 февраля днём. В результате пострадала женщина 43 лет. Осколки попали ей прямо в лицо.