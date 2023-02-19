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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

На гибели девочки обстрел Белгородской области не закончился

19 февраля 2023, 18:04
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреливают шестой населённый пункт Белгородской области за день

ВСУ вновь атакуют Шебекинский округ. В этот раз громко в селе Вознесеновка.
Сюжет
Обстрел

Жители села Вознесеновка Шебекинского округа около 20:50 19 февраля начали сообщать о громких звуках, которые были похожи на прилёты. Сообщения от РСЧС поступили белгородцам не сразу, примерно через 5 минут. Селян попросили спуститься в подвалы.

Белгородские власти не сообщали об обстреле и последствиях. Напоминаем, если слышите бахи — не ждите СМС-оповещений. Сразу спускайтесь в укрытия. Это может спасти вам и вашим близким жизни.

Ранее этим вечером под обстрел попала Новая Таволжанка. В этот момент на улице находилась 12-летняя девочка. Снаряд разорвался у Василисы за спиной, пока она разговаривала с папой. Ребёнок погиб.

Погибшей при обстреле белгородке было всего 12 лет
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#Ася Дугнист#Спецоперация#Обстрел#Обстрел ВСУ#Смс-рассылка#Шебекинский горокруг#Вознесеновка
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