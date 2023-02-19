На гибели девочки обстрел Белгородской области не закончился

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Жители села Вознесеновка Шебекинского округа около 20:50 19 февраля начали сообщать о громких звуках, которые были похожи на прилёты. Сообщения от РСЧС поступили белгородцам не сразу, примерно через 5 минут. Селян попросили спуститься в подвалы.
Белгородские власти не сообщали об обстреле и последствиях. Напоминаем, если слышите бахи — не ждите СМС-оповещений. Сразу спускайтесь в укрытия. Это может спасти вам и вашим близким жизни.
Ранее этим вечером под обстрел попала Новая Таволжанка. В этот момент на улице находилась 12-летняя девочка. Снаряд разорвался у Василисы за спиной, пока она разговаривала с папой. Ребёнок погиб.