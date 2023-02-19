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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Погибшей при обстреле белгородке было всего 12 лет

19 февраля 2023, 17:24
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Она разговаривала с папой по телефону в момент прилёта снаряда. Подробности рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вечером 19 февраля село Новая Таволжанка Шебекинского округа попала под обстрел со стороны Украины. Спустя некоторое время стало известно о погибшей при обстреле «девушке» — так её назвал Вячеслав Гладков.

Как выяснилось, погиб ребёнок. Девочке Василисе было всего 12 лет. Она была на улице и разговаривала по телефону со своим папой. В этот момент за её спиной разорвался украинский снаряд.

Также в селе зафиксировали повреждения. Пострадали частные дома и автомобиль. Как рассказал губернатор, военных объектов среди них не было — весь удар пришёлся на мирное население.

Всё, что касается разрушений, — 9 артиллерийских снарядов повредили 3 частных дома, одну хозпостройку и машину. Обычные жилые дома, обычного мирного села! И маленькая девочка…
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

 

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Под обстрелом ВСУ погибла девушка в Шебекинском округе
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#Ася Дугнист#Обстрел#Спецоперация#Погибшие#Погиб ребёнок#Обстрел ВСУ#Разрушения#Приграничье#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Вячеслав Гладков
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