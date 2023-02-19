Погибшей при обстреле белгородке было всего 12 лет

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Вечером 19 февраля село Новая Таволжанка Шебекинского округа попала под обстрел со стороны Украины. Спустя некоторое время стало известно о погибшей при обстреле «девушке» — так её назвал Вячеслав Гладков.
Как выяснилось, погиб ребёнок. Девочке Василисе было всего 12 лет. Она была на улице и разговаривала по телефону со своим папой. В этот момент за её спиной разорвался украинский снаряд.
Также в селе зафиксировали повреждения. Пострадали частные дома и автомобиль. Как рассказал губернатор, военных объектов среди них не было — весь удар пришёлся на мирное население.
Всё, что касается разрушений, — 9 артиллерийских снарядов повредили 3 частных дома, одну хозпостройку и машину. Обычные жилые дома, обычного мирного села! И маленькая девочка…
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области