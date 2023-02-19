Под обстрелом ВСУ погибла девушка в Шебекинском округе

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Около 17:50 под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Людям пришли сообщения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. Но не все успели это сделать.
Во время прилёта одного из снарядов погибла девушка — она находилась в этот момент на улице. Вячеслав Гладков принёс соболезнования близким погибшей.
О повреждениях и других пострадавших официальной информации не поступало. Однако в сети уже распространились фото последствий в частном секторе. Напомним, ранее сегодня под обстрел попали четыре населённых пункта в Белгородской области.