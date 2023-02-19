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Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Под обстрелом ВСУ погибла девушка в Шебекинском округе

19 февраля 2023, 15:36
Фото: Telegram-канал "ШО Шебекино"
В момент атаки со стороны Украины она находилась на улице. О случившемся рассказал губернатор Белгородской области.
Сюжет
Обстрел

Около 17:50 под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Людям пришли сообщения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. Но не все успели это сделать.

Во время прилёта одного из снарядов погибла девушка — она находилась в этот момент на улице. Вячеслав Гладков принёс соболезнования близким погибшей.

О повреждениях и других пострадавших официальной информации не поступало. Однако в сети уже распространились фото последствий в частном секторе. Напомним, ранее сегодня под обстрел попали четыре населённых пункта в Белгородской области.

Фото: Telegram-канал "ШО Шебекино"
Гладков сообщил подробности обстрелов белгородских сёл
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#Ася Дугнист#Происшествия#Обстрел#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Погибшие#Разрушения#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Вячеслав Гладков
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