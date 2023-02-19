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Гладков сообщил подробности обстрелов белгородских сёл

19 февраля 2023, 13:44
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков показал подробности обстрелов белгородских сёл

19 февраля под обстрелы попали четыре населённых пункта в трёх муниципалитетах. Среди людей пострадавших нет.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрелов ВСУ 19 февраля. В воскресенье под огнём оказались четыре населённых пункта.

В хуторе Старый Волоконовского района в частном доме выбило окна, пострадали фасад и забор. Также повреждения получила ЛЭП. В селе Пороз в Грайворонском горокруге окна выбило в одном домовладении, повреждена линия электропередачи.

В Краснояружском районе оказались под огнём сразу два села. В Староселье повредило линию электропередачи. Известно, что ещё ВСУ атаковали село Вязовое.

Третье село в Белгородской области оказалось под обстрелом
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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Спецоперация#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Краснояружский район#Вячеслав Гладков#Волоконовский район
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