Гладков сообщил подробности обстрелов белгородских сёл

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрелов ВСУ 19 февраля. В воскресенье под огнём оказались четыре населённых пункта.
В хуторе Старый Волоконовского района в частном доме выбило окна, пострадали фасад и забор. Также повреждения получила ЛЭП. В селе Пороз в Грайворонском горокруге окна выбило в одном домовладении, повреждена линия электропередачи.
В Краснояружском районе оказались под огнём сразу два села. В Староселье повредило линию электропередачи. Известно, что ещё ВСУ атаковали село Вязовое.