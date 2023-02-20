За выходные обстрелам ВСУ подверглись четыре муниципалитета Белгородской области

За выходные в регионе были и другие обстрелы населённых пунктов. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за эти выходные ВСУ обстреляли четыре муниципалитета: Шебекинский и Грайворонский округи, Краснояружский и Волоконовский районы.