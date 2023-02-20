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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:45

За выходные обстрелам ВСУ подверглись четыре муниципалитета Белгородской области

20 февраля 2023, 05:13
Фото: t.me/Sho_Shebekino
Повреждения зафиксировали в Шебекинском и Грайворонском округах, Краснояружском и Волоконовском районах, сообщил Вячеслав Гладков. Также есть погибшая.
Сюжет
Обстрел

Вечером 19 февраля обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. В результате прилёта погибла 12-летняя девочка — за её спиной разорвался снаряд, пока та на улице разговаривала по телефону с отцом.

За выходные в регионе были и другие обстрелы населённых пунктов. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за эти выходные ВСУ обстреляли четыре муниципалитета: Шебекинский и Грайворонский округи, Краснояружский и Волоконовский районы.

Тяжёлые выходные нам пришлось с вами пережить. Большое количество обстрелов приграничных районов. Это и Краснояружский, и Волоконовский, и Шебекинский, и Грайворонский округи и районы. Пострадали люди. Самое тяжёлое - погибла маленькая девочка вчера в Новой Таволжанке.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Из-за обстрелов в населённых пунктах зафиксировали многочисленные повреждения, но главы уже завершают обходы, и вскоре начнутся восстановительные работы.

Главы обход практически завершили. За исключением, наверное, тех муниципалитетов и тех сёл, которые пострадали вчера вечером. В этих сёлах обход будет проведён в течение этого дня. И будем приступать к восстановительным работам.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Под обстрелом ВСУ погибла девушка в Шебекинском округе
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