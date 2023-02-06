Борьба с иностранной музыкой и восстановление домов после обстрелов: итоги дня

Стало известно, сколько домов в приграничье Белгородской области пострадали от обстрелов, против ещё одного чиновника в Вейделевском районе возбудили уголовное дело, а экс-губернатор Савченко предложил бороться с засильем англоязычной музыки в РФ.

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