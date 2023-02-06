Борьба с иностранной музыкой и восстановление домов после обстрелов: итоги дня

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Повреждённые дома
За неделю в Шебекинском горокруге в результате обстрелов пострадали 18 домовладений. В общей сложности из-за атак ВСУ повреждения получили 512 домов на территории муниципалитета. 36 домов восстановлению не подлежат. Пока удалось отремонтировать 255 домов.
В Белгороде власти пообещали восстановить пострадавшие от обстрелов дома к 10 февраля. Всего в областном центре повреждения получили 882 жилых помещения. Тем временем в Белгородском районе не могут восстановить 352 дома из-за режима ЧС.
Уголовное дело
В Вейделевском районе против чиновника возбудили уголовное дело за получение взятки и хищение 1,5 млн рублей из бюджета при исполнении государственного контракта. В указанных преступлениях подозревают начальника районного управления строительства, архитектуры и ЖКХ.
В получении взятки ранее заподозрили и экс-главу муниципалитета Анатолия Тарасенко. Известно, что он покинул свой пост в конце прошлого года из-за претензий силовиков.
Савченко против музыки
Сенатор, экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко выступил на заседании комиссии по защите госсуверенитета и попыткам вмешательства во внутренние дела РФ в Совете Федерации. Бывший глава региона уверен, что сознание россиян формируется во многом благодаря культуре и окружающей среде, которая последние 30 лет активно транслирует англоязычную идеологию.
Савченко считает, что необходимо менять ситуацию. Он предлагает, чтобы за исправление ситуации принялось Министерство культуры. По мнению сенатора, России нужно обрести культурный суверенитет.