«Мы снова подружимся»: Евгений Савченко высказался о ситуации на Украине

Экс-губернатор Евгений Савченко убеждён, что России и Украине удастся наладить отношения из-за наличия общего врага. Всё происходящее, как считает бывший глава региона, дорого обходится обеим странам.
Также Савченко уверен, что недоброжелатели заинтересованы в том, чтобы военные действия длились как можно дольше, были кровопролитнее для РФ и Украины. Их замысел, по его словам, понятен.
У России должна быть другая цель — завершить военные действия быстрее, считает сенатор. Евгений Савченко рассказал, что знаком с настроениями некоторых людей на Украине — они с энтузиазмом получают российские паспорта. Мнение людей — показатель того, что «надо быстрее заканчивать, сил накопить и закончить», подытожил Савченко.