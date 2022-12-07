Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

«Мы снова подружимся»: Евгений Савченко высказался о ситуации на Украине

Сегодня, 06:52
Фото: страница Евгения Савченко в соцсети
Бывший губернатор Белгородской области считает, что сложившаяся ситуация дорого обходится как Украине, так и России. Об этом он заявил в интервью «Абирегу».

Экс-губернатор Евгений Савченко убеждён, что России и Украине удастся наладить отношения из-за наличия общего врага. Всё происходящее, как считает бывший глава региона, дорого обходится обеим странам.

Также Савченко уверен, что недоброжелатели заинтересованы в том, чтобы военные действия длились как можно дольше, были кровопролитнее для РФ и Украины. Их замысел, по его словам, понятен.

У России должна быть другая цель — завершить военные действия быстрее, считает сенатор. Евгений Савченко рассказал, что знаком с настроениями некоторых людей на Украине — они с энтузиазмом получают российские паспорта. Мнение людей — показатель того, что «надо быстрее заканчивать, сил накопить и закончить», подытожил Савченко.

Савченко поддержал решение белгородских властей восстанавливать дома после обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
Савченко поддержал решение белгородских властей восстанавливать дома после обстреловЕвгений Савченко наградил белгородского мальчика Алёшу и его братаВозвращение домой: экс-губернатор Савченко отреагировал на присоединение ЛДНР
#Наталья Корявых#Спецоперация#Операция на Украине#Белгородская область#Евгений Савченко#СВО#Конфликт
Подпишитесь
В Белгородской области готовят закон, направленный на сохранение памяти о героях СВО
Вчера, 18:44
Вячеслав Гладков встретился с эвакуированными жителями села Середа
Вчера, 20:39
Часть оборонительной линии в Белгородской области построена на деньги Пригожина
Сегодня, 04:21
Жители белгородского приграничья получают СМС об обстреле
Сегодня, 06:30
Из плена ВСУ освободили 11 белгородских военнослужащих
Вчера, 16:34