Из-за режима ЧС в Белгородском районе не могут восстановить 352 дома

Всего за всё время обстрелов восстановить удалось 373 жилых помещения, три из которых — квартиры. При этом в 357 домах ремонтные работы не ведутся: три здания необходимо будет снести, по двум восстановление перенесли на июнь, остальные же 352 дома находятся в зоне ЧС.