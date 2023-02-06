Из-за режима ЧС в Белгородском районе не могут восстановить 352 дома

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
По данным Перцева, всего с начала спецоперации в районе пострадали 737 жилых помещений. За последнюю неделю удалось отремонтировать пять домовладений, ещё семь находятся в разработке.
Один, правда, возврат был – у нас из Воронежа доставили стеклопакеты, которые не соответствовали заявке. Хозяин отказался. Там размер 24 привезли, а заказ был — 32.
Владимир Перцев
Что касается домов в разработке, то работы по четырём из них, которые находятся непосредственно в районе, закончить планируют к 16 февраля. В этих домах 3-го числа повредило крышу — необходимая металлочерепица уже заказана.
Ещё три дома в Нижнем Ольшанце находятся в ведомстве фонда ЖКХ.
Всего за всё время обстрелов восстановить удалось 373 жилых помещения, три из которых — квартиры. При этом в 357 домах ремонтные работы не ведутся: три здания необходимо будет снести, по двум восстановление перенесли на июнь, остальные же 352 дома находятся в зоне ЧС.