Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Из-за режима ЧС в Белгородском районе не могут восстановить 352 дома

6 февраля 2023, 06:41
Фото: Bel.ru
О ходе ремонтных работ по восстановлению пострадавших от обстрелов домов во время оперсовещания с правительством региона рассказал глава Белгородского района Владимир Перцев.

По данным Перцева, всего с начала спецоперации в районе пострадали 737 жилых помещений. За последнюю неделю удалось отремонтировать пять домовладений, ещё семь находятся в разработке.

Один, правда, возврат был – у нас из Воронежа доставили стеклопакеты, которые не соответствовали заявке. Хозяин отказался. Там размер 24 привезли, а заказ был — 32.
Владимир Перцев

Что касается домов в разработке, то работы по четырём из них, которые находятся непосредственно в районе, закончить планируют к 16 февраля. В этих домах 3-го числа повредило крышу — необходимая металлочерепица уже заказана.

Ещё три дома в Нижнем Ольшанце находятся в ведомстве фонда ЖКХ. 

Фото: правительство Белгородской области

Всего за всё время обстрелов восстановить удалось 373 жилых помещения, три из которых — квартиры. При этом в 357 домах ремонтные работы не ведутся: три здания необходимо будет снести, по двум восстановление перенесли на июнь, остальные же 352 дома находятся в зоне ЧС.

Посёлок и хутор в Белгородской области подверглись обстрелу ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
«Жёлтый» уровень террористический опасности и обстрел трёх районов: итоги субботыСК РФ установит обстоятельства обстрела Белгородской области со стороны ВСУГладков подтвердил обстрел села в Шебекинском городском округе
#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Приграничье#Восстановление#Дома#Спецоперация#Губернатор#Белгородский район#Владимир перцев#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Сергей Дуюн: Первым делом решил проверить работу ЦЭБ
Сегодня, 05:30
Белгородский художник увидел в изображённой им иконе образ Путина
Вчера, 14:31
Имя погибшего в СВО белгородца внесли в Книгу почёта
Сегодня, 06:34
В Белгороде восстановить дома после обстрела ВСУ обещают до 10 февраля
Сегодня, 06:47
В Шебекинском горокруге за неделю от обстрелов пострадали 18 домов
Сегодня, 07:03