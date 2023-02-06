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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

Евгений Савченко призвал бороться с засильем англоязычной музыки в РФ

6 февраля 2023, 08:23
Фото: 1MI
В Совете Федерации прошло заседание комиссии по защите госсуверенитета и попыткам вмешательства во внутренние дела РФ, на котором сенаторы обсуждали необходимость введения в стране цензуры и борьбы за сознание граждан, сообщает РИА «Новый день».

Одним из выступивших на комиссии стал сенатор, экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. По его мнению, сегодня в мире идёт борьба не за ресурсы или территории, а за сознание людей. А формируется оно во многом благодаря культуре и окружающей среде, которая последние 30 лет активно транслирует англоязычную идеологию и ментальность.

Давайте мы, наверное, признаемся, что последние 20-30 лет мы живем в англоязычной среде со всеми её достоинствами, ну, естественно, недостатками.
Евгений Савченко, экс-губернатор Белгородской области

Яркими примерами, по мнению сенатора, являются музыка, которая звучит в заведениях общепита, а также уличные вывески на английском языке. И этот фон влияет на подсознание россиян, уверен экс-губернатор.

Это наше кино, уличные вывески… А наши песни — зайдите в любой ресторан в Москве, в другом городе: какая там фоновая музыка? Там нет русских песен, мелодий. Там всё англоязычное. А фон, он же влияет на наше подсознание. Думаю, что Минкультуры никакого труда не составляет какие-то сигналы подавать. Здесь не нужно законы принимать, а просто подавать сигналы и исправлять ситуацию.
Евгений Савченко

Также важнейшим элементом влияния на сознание людей являются книги, при этом вся книгоиздательская деятельность в стране в частных руках, а книготорговля — монополизирована, говорит Савченко. И исправлением ситуации должно заняться Министерство культуры.

России, прежде всего, нужно обрести культурный суверенитет, заключил Евгений Савченко.

Другой сенатор — Александр Вайнберг выступил за возврат цензуры в стране, что позволит спастись от «культурной колонизации» и избавить российскую культуру от пародийности.

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#Музыка#Английский язык#Общепит#Вывески#Книгоиздательство#Совет Федерации#Сенатор#Ася Дугнист#Евгений Савченко#Александр Вайнберг#Общество#Цензура
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