Евгений Савченко призвал бороться с засильем англоязычной музыки в РФ

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Одним из выступивших на комиссии стал сенатор, экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. По его мнению, сегодня в мире идёт борьба не за ресурсы или территории, а за сознание людей. А формируется оно во многом благодаря культуре и окружающей среде, которая последние 30 лет активно транслирует англоязычную идеологию и ментальность.
Давайте мы, наверное, признаемся, что последние 20-30 лет мы живем в англоязычной среде со всеми её достоинствами, ну, естественно, недостатками.
Евгений Савченко, экс-губернатор Белгородской области
Яркими примерами, по мнению сенатора, являются музыка, которая звучит в заведениях общепита, а также уличные вывески на английском языке. И этот фон влияет на подсознание россиян, уверен экс-губернатор.
Это наше кино, уличные вывески… А наши песни — зайдите в любой ресторан в Москве, в другом городе: какая там фоновая музыка? Там нет русских песен, мелодий. Там всё англоязычное. А фон, он же влияет на наше подсознание. Думаю, что Минкультуры никакого труда не составляет какие-то сигналы подавать. Здесь не нужно законы принимать, а просто подавать сигналы и исправлять ситуацию.
Евгений Савченко
Также важнейшим элементом влияния на сознание людей являются книги, при этом вся книгоиздательская деятельность в стране в частных руках, а книготорговля — монополизирована, говорит Савченко. И исправлением ситуации должно заняться Министерство культуры.
России, прежде всего, нужно обрести культурный суверенитет, заключил Евгений Савченко.
Другой сенатор — Александр Вайнберг выступил за возврат цензуры в стране, что позволит спастись от «культурной колонизации» и избавить российскую культуру от пародийности.