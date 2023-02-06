Евгений Савченко призвал бороться с засильем англоязычной музыки в РФ

Одним из выступивших на комиссии стал сенатор, экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. По его мнению, сегодня в мире идёт борьба не за ресурсы или территории, а за сознание людей. А формируется оно во многом благодаря культуре и окружающей среде, которая последние 30 лет активно транслирует англоязычную идеологию и ментальность.