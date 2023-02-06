В Шебекинском горокруге за неделю от обстрелов пострадали 18 домов

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
По официальным данным, всего в муниципалитете в результате обстрелов было повреждено 512 домовладений. Из них 350 — частные дома и 162 — квартиры. За прошедшую неделю прибавилось ещё 18 повреждённых объектов. Восстановлено всего 255 домовладений, за прошедшую неделю — 56. Это частные дома (50) и квартиры (шесть). В работе остаётся 137 объектов.
Жданов добавил, что к восстановлению 120 объектов не приступали. Ещё 36 не подлежат восстановлению.
Динамика каждую неделю положительная. Но проблематично, что практически каждую неделю добавляются дома, которые необходимо восстанавливать. Из 255 домов у нас все дома сданы с оргтехникой и мебелью.
Владимир Жданов
Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался судьбой муниципального общежития в горокруге, в котором в настоящее время невозможно проживать из-за выбитых окон после обстрела 18 декабря.
Замеры сделаны, стеклопакеты будут установлены на текущей неделе.
Владимир Жданов