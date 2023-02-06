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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В Шебекинском горокруге за неделю от обстрелов пострадали 18 домов

6 февраля 2023, 07:03
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Всего в муниципалитете в результате обстрелов пострадало 512 домовладений. Часть из них не подлежат восстановлению. Подробности сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.

По официальным данным, всего в муниципалитете в результате обстрелов было повреждено 512 домовладений. Из них 350 — частные дома и 162 — квартиры. За прошедшую неделю прибавилось ещё 18 повреждённых объектов. Восстановлено всего 255 домовладений, за прошедшую неделю — 56. Это частные дома (50) и квартиры (шесть). В работе остаётся 137 объектов.

Жданов добавил, что к восстановлению 120 объектов не приступали. Ещё 36 не подлежат восстановлению.

Динамика каждую неделю положительная. Но проблематично, что практически каждую неделю добавляются дома, которые необходимо восстанавливать. Из 255 домов у нас все дома сданы с оргтехникой и мебелью.
Владимир Жданов

Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался судьбой муниципального общежития в горокруге, в котором в настоящее время невозможно проживать из-за выбитых окон после обстрела 18 декабря.

Замеры сделаны, стеклопакеты будут установлены на текущей неделе.
Владимир Жданов

 

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#Обстрел ВСУ#Спецоперация#Губернатор#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Вячеслав Гладков#Кристина Семенчук#Восстановление жилья
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