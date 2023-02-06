В Шебекинском горокруге за неделю от обстрелов пострадали 18 домов

По официальным данным, всего в муниципалитете в результате обстрелов было повреждено 512 домовладений. Из них 350 — частные дома и 162 — квартиры. За прошедшую неделю прибавилось ещё 18 повреждённых объектов. Восстановлено всего 255 домовладений, за прошедшую неделю — 56. Это частные дома (50) и квартиры (шесть). В работе остаётся 137 объектов.