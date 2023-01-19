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Posted Сегодня, 16:49

Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

За день обстрелам подверглись шесть населённых пунктов Шебекинского округа

Сегодня, 16:49
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
О подвергшихся обстрелам населённых пунктах рассказал глава округа Владимир Жданов.
Сюжет
Обстрел

Утром и днём 19 января стало известно об обстрелах хуторов Панков и Балки, посёлков Ленинский и Красное. Оперативную информацию в своих соцсетях опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.

В вечернем прямом эфире главы Шебекинского округа Владимира Жданова стало известно об обстрелах ещё двух населённых пунктов. Он дополнил, что прилёты зафиксировали в хуторе Мухин и посёлке Первомайский.

Хутор Балки сегодня два раза подвергся обстрелу. Также под обстрел попали посёлок Ленинский, Первомайский и Красное, хутора Панков и Мухин.
Владимир Жданова, глава Шебекинского городского округа

За 19 января также зафиксировали прилёты в селе Долгое Валуйского округа и в районе хутора Церковный Белгородского района.

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#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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