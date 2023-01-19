За день обстрелам подверглись шесть населённых пунктов Шебекинского округа

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Утром и днём 19 января стало известно об обстрелах хуторов Панков и Балки, посёлков Ленинский и Красное. Оперативную информацию в своих соцсетях опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.
В вечернем прямом эфире главы Шебекинского округа Владимира Жданова стало известно об обстрелах ещё двух населённых пунктов. Он дополнил, что прилёты зафиксировали в хуторе Мухин и посёлке Первомайский.
Хутор Балки сегодня два раза подвергся обстрелу. Также под обстрел попали посёлок Ленинский, Первомайский и Красное, хутора Панков и Мухин.
Владимир Жданова, глава Шебекинского городского округа
За 19 января также зафиксировали прилёты в селе Долгое Валуйского округа и в районе хутора Церковный Белгородского района.