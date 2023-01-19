Гладков рассказал о разрушениях при новом обстреле в Белгородской области

Утром 19 января под обстрел попали сразу несколько сёл в Шебекинском горокруге. Обошлось без жертв и пострадавших. В хуторе Балки снарядом разрушило частный дом, взрывной волной выбило окна в соседних зданиях. В Ленинском в результате обстрела разрушена хозпостройка.