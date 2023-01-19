Гладков рассказал о разрушениях при новом обстреле в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
19 января под обстрел в приграничном Валуйском горокруге попало село Долгое. Повреждения получило частное домовладение.
Снарядом разрушило комнату и хозпостройку. По словам губернатора, в доме никто не проживал.
На месте продолжается подомовой обход территории.
Утром 19 января под обстрел попали сразу несколько сёл в Шебекинском горокруге. Обошлось без жертв и пострадавших. В хуторе Балки снарядом разрушило частный дом, взрывной волной выбило окна в соседних зданиях. В Ленинском в результате обстрела разрушена хозпостройка.
Накануне система ПВО сработала в Красногвардейском районе. Пострадавших и разрушений не было.