Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Гладков рассказал о разрушениях при новом обстреле в Белгородской области

Сегодня, 09:38
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Под огнём оказалось село Долгое в Валуйском горокруге. Снарядом повреждено частное домовладение, в котором никто не проживал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

19 января под обстрел в приграничном Валуйском горокруге попало село Долгое. Повреждения получило частное домовладение.

Снарядом разрушило комнату и хозпостройку. По словам губернатора, в доме никто не проживал.

На месте продолжается подомовой обход территории.

Утром 19 января под обстрел попали сразу несколько сёл в Шебекинском горокруге. Обошлось без жертв и пострадавших. В хуторе Балки снарядом разрушило частный дом, взрывной волной выбило окна в соседних зданиях. В Ленинском в результате обстрела разрушена хозпостройка.

Накануне система ПВО сработала в Красногвардейском районе. Пострадавших и разрушений не было.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Семья пострадавшей при обстреле «Градами» девочки до сих пор остаётся без жильяВ Сети появились фото последствий обстрела в белгородском приграничье«Спуститесь в подвал»: РСЧС предупреждает о новых обстрелах в Белгородской области
#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Долгое#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Разрушения#Дом#Инна Рогова
Подпишитесь
По ком звенит кедр? Что за секта анастасийцев, чьи следы нашли в саду под Белгородом
Сегодня, 09:02
В крещенских купаниях в Белгородской области участвовали 6 тысяч человек
Сегодня, 08:12
При обстреле ВСУ под Белгородом снарядом разрушило частный дом
Сегодня, 07:43
Место Гаврилова в Белгородской областной думе заняла инженер из Губкина
Сегодня, 09:11
Семья пострадавшей при обстреле «Градами» девочки до сих пор остаётся без жилья
Сегодня, 09:05