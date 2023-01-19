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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

При обстреле ВСУ под Белгородом снарядом разрушило частный дом

Сегодня, 07:43
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Гладков сообщил об обстреле сразу нескольких сёл в Шебекинском горокруге

По данным губернатора, сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском горокруге попали под обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет
Сюжет
СВО

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил обстрел нескольких населённых пунктов в приграничном Шебекинском горокруге. По данным главы региона, жертв и пострадавших нет.

Как рассказал чиновник, прилёты зафиксировали в хуторе Балки. Снаряд разрушил частный дом, в котором никто не жил. Взрывной волной повредило окна в соседних домовладениях. В посёлке Ленинском из-за обстрела разрушена хозяйственная постройка.

Напомним, жители городского округа начали получать СМС-рассылки об обстрелах утром 19 января.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В Сети появились фото последствий обстрела в белгородском приграничье
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#СВО#Хутор Балки#Посёлок Ленинский#Вячеслав Гладков#Наталья Корявых#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ#Повреждения#Разрушения#Губернатор
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