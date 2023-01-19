При обстреле ВСУ под Белгородом снарядом разрушило частный дом

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил обстрел нескольких населённых пунктов в приграничном Шебекинском горокруге. По данным главы региона, жертв и пострадавших нет.
Как рассказал чиновник, прилёты зафиксировали в хуторе Балки. Снаряд разрушил частный дом, в котором никто не жил. Взрывной волной повредило окна в соседних домовладениях. В посёлке Ленинском из-за обстрела разрушена хозяйственная постройка.
Напомним, жители городского округа начали получать СМС-рассылки об обстрелах утром 19 января.