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Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Российский военный потерял ногу до колена при обстреле белгородского посёлка

Сегодня, 10:00
Фото: 1MI
Под огнём ВСУ оказался посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. 42-летний военнослужащий был ранен из-за подрыва снаряда, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, происшествие случилось накануне.
Сюжет
Обстрел

42-летний военнослужащий ВС РФ потерял ногу до колена при обстреле посёлка Ленинский в Шебекинском горокруге. По информации источника, 18 января мужчина получил ранение в результате подрыва снаряда. Военнослужащий находится в больнице в Белгороде, где проходит лечение.

19 января губернатор Вячеслав Гладков подтвердил атаку на населённый пункт. В посёлке разрушена хозяйственная постройка. Сегодня жители также получали СМС-рассылку с просьбой срочно пройти в укрытия.

После полудня глава региона сообщил об обстреле села Долгое в Валуйском городском округе. В результате происшествия никто не пострадал.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Обстрел#Операция на Украине#Белгородская область#Валуйский горокруг#Шебекинский горокруг#Военный#Снаряд#Повреждения#СВО
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