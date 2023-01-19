Российский военный потерял ногу до колена при обстреле белгородского посёлка

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42-летний военнослужащий ВС РФ потерял ногу до колена при обстреле посёлка Ленинский в Шебекинском горокруге. По информации источника, 18 января мужчина получил ранение в результате подрыва снаряда. Военнослужащий находится в больнице в Белгороде, где проходит лечение.
19 января губернатор Вячеслав Гладков подтвердил атаку на населённый пункт. В посёлке разрушена хозяйственная постройка. Сегодня жители также получали СМС-рассылку с просьбой срочно пройти в укрытия.
После полудня глава региона сообщил об обстреле села Долгое в Валуйском городском округе. В результате происшествия никто не пострадал.