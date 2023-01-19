Сколько обстрелов было в Белгородской области и кто такие анастасийцы: итоги дня

Как оказалось, в 2014 году в Белгороде прошёл четвёртый международный фестиваль «Звенящие кедры». По данным организаторов, им тогда помогало белгородское правительство. На фестивале выступал и экс-губернатор Евгений Савченко, как следует из информации с сайта фестиваля.