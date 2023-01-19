Сколько обстрелов было в Белгородской области и кто такие анастасийцы: итоги дня

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Весь день под обстрелами
19 января ряд сёл и хуторов Белгородской области попал под огонь ВСУ. Утром обстреляли хутор Панков и посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. Жители получили сообщения с просьбой немедленно спуститься в укрытия. Чуть позже в Сети показали фотографии с последствиями атаки на населённые пункты.
Также сегодня под обстрел попал хутор Балки в Шебекинском округе. Снаряд разрушил частный дом, в котором никто не жил. Из-за взрыва в соседних домовладениях выбило окна. В Валуйском горокруге в результате обстрела снаряд повредил дом в селе Долгое.
Под огнём оказался и Белгородский район. Зафиксировали прилёты в хуторе Церковный. В результате обстрела повреждения получила птицефабрика. Люди не пострадали.
Новый депутат
В белгородской облдуме изменения — место сложившего полномочия Николая Гаврилова заняла инженер из Губкина. Гаврилов ушёл из регионального парламента 22 декабря. Теперь вместо него партию ЛДПР представляет Ольга Сотникова.
19 января ей выдали удостоверение и нагрудный знак. Сотникова вошла в комитет по строительству, ЖКХ и транспорту.
Религиозные секты
«Бел.Ру» решило разузнать побольше о так называемых анастасийцах и «Звенящих кедрах России». Отсылку к религиозному объединению обнаружили на стенде прохоровского «Сада любви», который заложили ещё в 2016 году, когда регионом руководил Евгений Савченко.
Как оказалось, в 2014 году в Белгороде прошёл четвёртый международный фестиваль «Звенящие кедры». По данным организаторов, им тогда помогало белгородское правительство. На фестивале выступал и экс-губернатор Евгений Савченко, как следует из информации с сайта фестиваля.
Только вот анастасийцы и раньше приезжали в регион. По итогам международной научно-практической конференции «Тоталитарные секты — угроза ХХI века» объединение признали одним из «наиболее известных и опасных современные деструктивных культов».