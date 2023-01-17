Работники культуры из Шебекино просят вернуть дистанционный формат работы кружков

По их словам, проводить очные занятия в незащищённых зданиях очень рискованно, поэтому некоторые родители отказываются водить на занятия своих детей. Из-за сложившейся проблемы, работники просят вернуть дистанционный режим работы для тех сфер, чья работа от этого не пострадает.