Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:32

Published Сегодня, 19:32

Modified Сегодня, 19:34

Updated Сегодня, 19:34

Работники культуры из Шебекино просят вернуть дистанционный формат работы кружков

Сегодня, 19:32
Фото: 1MI
Обеспокоенные работники попросили о дистанте губернатора области в вечернем прямом эфире.
Сюжет
Дистант

В вечернем прямом эфире к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились работники учреждений культуры из Шебекино. Жители попросили вернуть дистанционный формат работы кружков.

По их словам, проводить очные занятия в незащищённых зданиях очень рискованно, поэтому некоторые родители отказываются водить на занятия своих детей. Из-за сложившейся проблемы, работники просят вернуть дистанционный режим работы для тех сфер, чья работа от этого не пострадает.

Глава региона отметил, что руководители учреждений и родители детей могут самостоятельно принять решение, в каком формате проводить обучение.

На областном уровне решение принималось только в отношении учреждений образования и учреждений дошкольного образования, потому что массовое скопление детей небезопасно. По учреждениям культуры, спорта, допобразования принято решение простое: они могут работать, но по желанию родителей и руководителей этих учреждений можно переводить на дистанционный формат. Родители вправе не водить на кружки детей, никаких обязательных посещений не было. С другой стороны, многие родители просят не отменять кружки. Поэтому уважаемые родители и руководители учреждений, принимайте решение о формате работы кружков самостоятельно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Гладков объяснил, должны ли родители платить за детсад во время дистанта
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области откажутся от вторых смен на дистантеБелгородские выпускники на дистанте напишут итоговое сочинение 18 январяРакитянский район не будут переводить на дистант из-за обстрелов ВСУ
#Александра Склярова#Общество#Дистант#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Онлайн-обучение#Кружки
Подпишитесь
Что пообещал сделать на посту мэра Белгорода Валентин Демидов
Сегодня, 14:00
Прокуратура вернула в УМВД материалы на блогера Владимира Бабина для новой проверки
Сегодня, 17:46
На ремонт повреждённого при обстреле рынка в Шебекино понадобится 300 млн рублей
Сегодня, 21:04
О чём спрашивали депутаты горсовета Белгорода нового мэра: Центральному парку быть?
Сегодня, 15:03
Врачи в бронежилетах в Белгородской области достали из ноги военного часть мины
Сегодня, 14:49
Гладков: танки у границы и звонки детям с просьбой включить конфорки — фейки
Сегодня, 18:30