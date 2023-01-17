Работники культуры из Шебекино просят вернуть дистанционный формат работы кружков

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
В вечернем прямом эфире к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились работники учреждений культуры из Шебекино. Жители попросили вернуть дистанционный формат работы кружков.
По их словам, проводить очные занятия в незащищённых зданиях очень рискованно, поэтому некоторые родители отказываются водить на занятия своих детей. Из-за сложившейся проблемы, работники просят вернуть дистанционный режим работы для тех сфер, чья работа от этого не пострадает.
Глава региона отметил, что руководители учреждений и родители детей могут самостоятельно принять решение, в каком формате проводить обучение.
На областном уровне решение принималось только в отношении учреждений образования и учреждений дошкольного образования, потому что массовое скопление детей небезопасно. По учреждениям культуры, спорта, допобразования принято решение простое: они могут работать, но по желанию родителей и руководителей этих учреждений можно переводить на дистанционный формат. Родители вправе не водить на кружки детей, никаких обязательных посещений не было. С другой стороны, многие родители просят не отменять кружки. Поэтому уважаемые родители и руководители учреждений, принимайте решение о формате работы кружков самостоятельно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области