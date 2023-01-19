Птицефабрика под Белгородом попала под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
19 января под обстрел ВСУ попал Белгородский район. Один из снарядов прилетел в птицефабрику — повреждены кровля, окна и забор. Обошлось без жертв и пострадавших.
Очевидцы ранее рассказали «Бел.Ру», что сотрудников вовремя эвакуировали.
Это не первое происшествие в приграничных районах за день. Утром сообщалось об обстреле сразу нескольких населённых пунктов в Шебекинском горокруге. В хуторе Балки прилетевший снаряд разрушил частный дом, выбиты стёкла в соседних зданиях. В Ленинском повреждения получила хозпостройка.
Спустя время стало известно об обстреле села Долгое в Валуйском горокруге. Повреждено частное домовладения — комната и хозпостройка.