Птицефабрика под Белгородом попала под обстрел ВСУ

Это не первое происшествие в приграничных районах за день. Утром сообщалось об обстреле сразу нескольких населённых пунктов в Шебекинском горокруге. В хуторе Балки прилетевший снаряд разрушил частный дом, выбиты стёкла в соседних зданиях. В Ленинском повреждения получила хозпостройка.