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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Птицефабрика под Белгородом попала под обстрел ВСУ

Сегодня, 12:26
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В Белгородском районе под обстрел попала птицефабрика. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

19 января под обстрел ВСУ попал Белгородский район. Один из снарядов прилетел в птицефабрику — повреждены кровля, окна и забор. Обошлось без жертв и пострадавших.

Очевидцы ранее рассказали «Бел.Ру», что сотрудников вовремя эвакуировали.

Это не первое происшествие в приграничных районах за день. Утром сообщалось об обстреле сразу нескольких населённых пунктов в Шебекинском горокруге. В хуторе Балки прилетевший снаряд разрушил частный дом, выбиты стёкла в соседних зданиях. В Ленинском повреждения получила хозпостройка.

Спустя время стало известно об обстреле села Долгое в Валуйском горокруге. Повреждено частное домовладения — комната и хозпостройка.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Птицефабрика#Повреждения#Снаряд#Прилёт#Обстрел ВСУ#Инна Рогова
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