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Posted Сегодня, 21:04

Published Сегодня, 21:04

Modified Сегодня, 21:06

Updated Сегодня, 21:06

На ремонт повреждённого при обстреле рынка в Шебекино понадобится 300 млн рублей

Сегодня, 21:04
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Повреждённые при обстреле торговые ряды в Шебекино.
Кроме того, власти будут решать, как возместить сотрудникам рынка убытки. О сложившейся на сегодняшний день ситуации в прямом эфире сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

15 января в торговые ряды в Шебекино с украинской стороны прилетел снаряд. Пострадавших среди жителей не было, но работники рынка понесли сильные убытки.

Так, сотрудница кондитерского отдела в вечернем прямом эфире спросила у губернатора области, что им делать дальше, ведь они не только потеряли товар, но и продолжают платить налоги, хотя модуль разрушен и требует восстановления.

Вячеслав Гладков ответил, что эта проблема ещё не решена, поэтому к концу этой недели сотрудников рынка соберут, подсчитают вместе с ними общий ущерб и будут искать решение проблемы.

У нас выстроена работа по оказанию помощи по жилью, а вопросы по коммерческим предприятиям, получившим разрушения при обстрелах, ещё не решены. С точки зрения закона, потери, которые несут коммерческие предприятия, подлежат фиксированным выплатам, но они не покрывают все убытки. Сейчас ведём переговоры с правительством РФ, потому что сами восстановление не сможем потянуть. Например, около 300 млн рублей необходимо для ремонта торгового центра в Шебекино. Поговорил с главой округа Владимиром Ждановым, в четверг-пятницу будет собирать вас, сейчас там работают следователи. Подсчитаем общий ущерб и будем искать пути решения.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Повреждения#Шебекино#Вячеслав Гладков#Восстановление#Обстрел ВСУ
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