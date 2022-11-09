В июле текущего года начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов рассказал, что бомбоубежища в регионе есть, однако раскрывать их нельзя в целях безопасности. Укрытия создаются в организациях, которые продолжат работать даже в случае опасности. На тот момент в регионе было готово 84% таких убежищ.
Глава областного МЧС также отмечал, что в настоящий момент нет того фонда, который был создан во время холодной войны и ядерной угрозы. При необходимости население эвакуируют.
Экс-мэр Антон Иванов также отмечал, что бомбоубежища есть на отдельных предприятиях и объектах, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности одной смены.
Жители Белгорода, подчёркивал Иванов, смогут воспользоваться временными укрытиями — подвалами и паркингами.
В случае ЧС белгородцам предлагают укрываться в подвальных помещениях. В настоящий момент ключи от подвалов находятся в квартирах жителей первых этажей МКД, при необходимости жители многоэтажек могут сделать дубликат ключей. Жители домов, где нет подвалов, смогут спрятаться в соседних домах. Помимо этого, как убежище можно использовать паркинги.
Недавно в подвалы Белгорода закупили 8000 пятилитровых бутылок воды. Кроме того, в помещениях должны установить 2400 скамеек.
Отметим, что в регионе также находится 306 альтернативных мест укрытий: шесть торговых центров, 96 объектов областной собственности, 16 объектов муниципальной собственности и 188 хозяйствующих субъектов.
Недавно в областном центре начались работы по изготовлению и размещению указателей к местам укрытий. Указатели нанесут по улицам города с помощью специальных трафаретов. Также места укрытий появятся в приложении «Яндекс.Карты».
Отметим, что недавно Вячеслав Гладков раскритиковал мэрию Белгорода за плохую подготовку укрытий. Губернатору ежедневно поступают жалобы на подготовку подвалов в городских многоэтажках. К примеру, многие управляющие компании разместили на домах информацию о том, что ключ от подвала находится у них в офисе, хотя ключи должны быть в каждом подъезде. Также мэрия не проводила анализ на пригодность всех подвалов.
Напомним, что в конце октября в «Бел.Ру» обратилась жительница дома на Садовой, 29 в Белгороде. В многоэтажке, в которой проживает женщина, нет подвала, жителям дома предложили укрытие в соседнем доме на Садовой, 19. Однако жители Садовой, 19 не хотят пускать людей из соседнего дома в свой подвал. В управляющей компании журналисту «Бел.Ру» заявили, что от жителей домов жалоб не поступало, конфликтной ситуации не было.
В детских садах и школах подвалы также готовят на случай ЧС. Так, подвалы в образовательных и дошкольных учреждениях Старого Оскола уже готовы на 99%. В помещениях убрали, разместили лавочки, одноразовую посуду, фонарики, аптечки и бутылки с водой. В одном из детских садов воспитатели даже сделали в подвале запас игрушек. Кроме того, с детьми в игровой форме проводят тренировки — воспитанники детских садов ищут сказочных зверей в подземелье. По словам главы Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова, почти триста детей под руководством воспитателей спускаются в подвал за четыре минуты.
Белгородцам предлагают построить погреба для выживания. Необычные услуги начали появляться на сайтах объявлений. Авторы объявлений готовы построить укрытия как экономкласса, так и премиум с солнечными панелями, генераторами, аккумуляторами и видеонаблюдением. Цены на постройку бомбоубежищ варьируются в зависимости от региона и комплектации — от 150 тыс. до 10 млн рублей.
Одному из авторов такого объявления чаще всего звонят жители Белгородской и Курской областей. Заказ делают порядка 30% звонивших. Большинство просят построить конструкцию с самостоятельным монтажом или минимальной комплектацией. Такое бомбоубежище обойдётся в 800 тыс. рублей.