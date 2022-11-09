В детских садах и школах подвалы также готовят на случай ЧС. Так, подвалы в образовательных и дошкольных учреждениях Старого Оскола уже готовы на 99%. В помещениях убрали, разместили лавочки, одноразовую посуду, фонарики, аптечки и бутылки с водой. В одном из детских садов воспитатели даже сделали в подвале запас игрушек. Кроме того, с детьми в игровой форме проводят тренировки — воспитанники детских садов ищут сказочных зверей в подземелье. По словам главы Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова, почти триста детей под руководством воспитателей спускаются в подвал за четыре минуты.