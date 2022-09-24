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Белгородцы и куряне стали чаще интересоваться объявлениями о бомбоубежищах

24 сентября 13:34
Фото: pdmnews.ru
Один из авторов объявлений рассказал, что в основном ему звонят жители Белгородской и Курской областей, пишет «Подъём».

Среди белгородцев и курян вырос спрос на бомбоубежища. Жители именно этих регионов чаще всего звонят автору одного из объявлений.

Предложения о строительстве бомбоубежищ есть на «Авито». Цены варьируются в зависимости от региона и комплектации — от 150 тыс. до 10 млн рублей.

Как рассказал редакции автор объявления по имени Алексей, в последнее время активность увеличилась. Если ранее ему звонили раз в день, то в последние две недели — в 3–4 раза чаще. Причём звонят, как правило, белгородцы и куряне.

По словам Алексея, заказ делают порядка 30% звонивших. Кто-то хочет построить бомбоубежище подешевле, другие интересуются дополнительными функциями. Большинство хотят именно конструкцию с самостоятельным монтажом или минимальную комплектацию. Это обойдётся в 800 тыс. рублей.

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#Общество#Белгородская область#Курская область#Бомбоубежище#Объявление#Наталья Корявых
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