Белгородцы и куряне стали чаще интересоваться объявлениями о бомбоубежищах

Среди белгородцев и курян вырос спрос на бомбоубежища. Жители именно этих регионов чаще всего звонят автору одного из объявлений.
Предложения о строительстве бомбоубежищ есть на «Авито». Цены варьируются в зависимости от региона и комплектации — от 150 тыс. до 10 млн рублей.
Как рассказал редакции автор объявления по имени Алексей, в последнее время активность увеличилась. Если ранее ему звонили раз в день, то в последние две недели — в 3–4 раза чаще. Причём звонят, как правило, белгородцы и куряне.
По словам Алексея, заказ делают порядка 30% звонивших. Кто-то хочет построить бомбоубежище подешевле, другие интересуются дополнительными функциями. Большинство хотят именно конструкцию с самостоятельным монтажом или минимальную комплектацию. Это обойдётся в 800 тыс. рублей.