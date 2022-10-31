В Белгороде нашли 306 альтернативных укрытий от обстрелов

Во время оперсовещания правительства области 31 октября первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов доложил Вячеславу Гладкову о ходе проведения работ по подготовке подвалов для укрытия населения. Управы и управляющие компании осмотрели 1522 многоквартирных дома в Белгороде. Выявлено, что в 221 многоэтажке города нет подвала. Ещё в 79 домах расположены технические подполья с низкими потолками (1,20 — 1,50 м) и со входом в виде лаза с металлической решёткой.
Кроме того, в 375 многоэтажках проходит транзитная система отопления и горячего водоснабжения — здесь существует риск порыва теплотрасс. Такие подвалы можно использовать при возможности отключения теплоносителя.
В городе выявлено 847 подвалов и паркингов, которые можно использовать как места укрытий. В их число входит 466 подвалов, которые на 70-80% застроены кладовками — использовать их можно, но не всю площадь.
Таким образом в качестве укрытий можно использовать только 847 подвалов и ещё 375 подвалов при условии выполнения методических рекомендаций МЧС.
Валентин Демидов
Кроме того, специалисты проверили 306 альтернативных мест укрытий в Белгороде — шесть торговых центров, 96 объектов областной собственности, 16 объектов муниципальной собственности и 188 хозяйствующих субъектов. По 45 помещениям ещё продолжаются работы с собственниками.