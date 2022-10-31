В Белгороде нашли 306 альтернативных укрытий от обстрелов

Во время оперсовещания правительства области 31 октября первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов доложил Вячеславу Гладкову о ходе проведения работ по подготовке подвалов для укрытия населения. Управы и управляющие компании осмотрели 1522 многоквартирных дома в Белгороде. Выявлено, что в 221 многоэтажке города нет подвала. Ещё в 79 домах расположены технические подполья с низкими потолками (1,20 — 1,50 м) и со входом в виде лаза с металлической решёткой.