Места укрытий от обстрелов в Белгороде появятся в «Яндекс.Картах»

Напомним, разместить по городу указатели поручил на оперсовещании 17 октября губернатор Вячеслав Гладков. Информационные таблички должны были согласовать с полицией, МЧС и ФСБ. На них будет содержаться информация о наличии ближайших подвалов, паркингов, нулевых и -1 этажей в торговых центрах и офисных зданиях.