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Места укрытий от обстрелов в Белгороде появятся в «Яндекс.Картах»

31 октября 07:43
Фото: Bel.ru
Об этом сообщили во время оперативного совещания правительства Белгородской области 31 октября.

В Белгороде начались работы по изготовлению и размещению указателей к местам укрытий. Сейчас власти закупают трафареты, материалы и вывески. Указатели должны появиться в течение двух недель.

Кроме того, места укрытий будут размещены в приложении «Яндекс.Карты».

Фото: правительство Белгородской области

Напомним, разместить по городу указатели поручил на оперсовещании 17 октября губернатор Вячеслав Гладков. Информационные таблички должны были согласовать с полицией, МЧС и ФСБ.  На них будет содержаться информация о наличии ближайших подвалов, паркингов, нулевых и -1 этажей в торговых центрах и офисных зданиях.

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#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Подвалы#Укрытие
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