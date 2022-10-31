Места укрытий от обстрелов в Белгороде появятся в «Яндекс.Картах»

В Белгороде начались работы по изготовлению и размещению указателей к местам укрытий. Сейчас власти закупают трафареты, материалы и вывески. Указатели должны появиться в течение двух недель.
Кроме того, места укрытий будут размещены в приложении «Яндекс.Карты».
Напомним, разместить по городу указатели поручил на оперсовещании 17 октября губернатор Вячеслав Гладков. Информационные таблички должны были согласовать с полицией, МЧС и ФСБ. На них будет содержаться информация о наличии ближайших подвалов, паркингов, нулевых и -1 этажей в торговых центрах и офисных зданиях.