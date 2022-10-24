Белгородка пожаловалась на соседей, которые не хотят пускать людей в подвал

Недавно в «Бел.Ру» обратилась жительница Белгорода. Женщина проживает на Садовой, 29. В МКД нет подвала, поэтому жильцам ООО «СК „Восход“» предложило альтернативное место укрытия — подвал в доме на Садовой, 19. По словам женщины, жители Садовой, 19 недовольны таким решением.
На днях столкнулась с огромной проблемой. Шли с ребёнком и собакой по соседнему двору на Садовой, 19. В этот момент сработало ПВО, чувствую, как будто над головой. Побежали к подъезду, рядом стояли мужчины, скорее всего, жители этого дома. Они начали нас прогонять: «Вы что, в подвал? У нас свои люди есть, мы вас не пустим».
Жительница МКД на Садовой, 29.
По словам женщины, она обзвонила соседей и выяснила, что дому на Садовой, 29 уже не раз отказывали в укрытии жители Садовой, 19: «В случае необходимости сказали, что не пустят нас. Ключа от подвала в доме № 19 у нас нет. У нас в доме 80 квартир. Мы что, все должны погибнуть? Если у нас в доме нет подвалов, нам что — умирать или драться за место в соседнем подвале?».
Чтобы разобраться в ситуации, мы связались с управляющей компанией «Восход». Выяснилось, что жителям Садовой, 29 действительно было предложено в случае ЧП укрыться в подвале на Садовой, 19.
Люди всегда были открыты для таких вопросов. Там не было никакой дилеммы — пущу или не пущу. Жалоб не поступало. Мы повесили объявления на оба дома, общались со старшими по дому, было достигнуто согласие.
ООО «СК „Восход“»
Отметим, что редакция «Бел.Ру» также направила официальный запрос по этой теме в мэрию Белгорода.