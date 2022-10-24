Белгородка пожаловалась на соседей, которые не хотят пускать людей в подвал

По словам женщины, она обзвонила соседей и выяснила, что дому на Садовой, 29 уже не раз отказывали в укрытии жители Садовой, 19: «В случае необходимости сказали, что не пустят нас. Ключа от подвала в доме № 19 у нас нет. У нас в доме 80 квартир. Мы что, все должны погибнуть? Если у нас в доме нет подвалов, нам что — умирать или драться за место в соседнем подвале?».