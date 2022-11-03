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Подвалы детских садов и школ в Старом Осколе готовы к ЧС на 99%

Сегодня, 17:39
Фото: Соцсети главы Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова
Во всех подвалах уже разместили лавочки, запасы воды, аптечки и фонарики.
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СВО

В своих соцсетях глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков показал жителям фотографии подготовленных для укрытий подвалов. Он сообщил, что внутри чисто и уже разместили лавочки, одноразовую посуду, фонарики, аптечки и бутылки с водой. 

Кроме того, в одном из детских садов муниципалитета воспитатели сделали в подвале запас игрушек для детей.

А тренировки с детьми проводят в игровой форме: малыши увлечённо ищут сказочных зверей в подземелье. Под руководством воспитателей почти триста детей спускаются в подвал за 4 минуты.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского горокруга.

Всего в муниципалитете к чрезвычайным ситуациям готовы подвалы в 77 зданиях.

Фото: Соцсети главы Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова

Кроме того, чиновник заверил жителей, что эвакуация из Старого Оскола в ближайшее время не планируется. 

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#Александра Склярова#Общество#СВО#Старый Оскол#Андрей чесноков#Подвалы#Укрытие
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