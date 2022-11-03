Подвалы детских садов и школ в Старом Осколе готовы к ЧС на 99%

В своих соцсетях глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков показал жителям фотографии подготовленных для укрытий подвалов. Он сообщил, что внутри чисто и уже разместили лавочки, одноразовую посуду, фонарики, аптечки и бутылки с водой.