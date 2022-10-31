В подвалы Белгорода закупили 8000 пятилитровых бутылок воды

Как сообщил первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов, в подвалы города приобрели 8000 пятилитровых бутылок с водой. Бутылки передали управляющим компаниям и ТСЖ. Основная часть бутылок уже развезена.
Кроме того, для подвалов изготовят 2400 скамеек. В каждой многоэтажке будет установлено по две скамейки. В настоящий момент рабочие уже сделали 746 скамеек. До конца недели будут изготовлены и установлены ещё 1586.
Напомним, недавно управляющая компания в Белгороде заставляла жильцов самостоятельно покупать скамейки в подвалы.