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В подвалы Белгорода закупили 8000 пятилитровых бутылок воды

31 октября 08:29
Фото: 1MI
Информацию озвучили во время оперсовещания правительства Белгородской области 31 октября.

Как сообщил первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов, в подвалы города приобрели 8000 пятилитровых бутылок с водой. Бутылки передали управляющим компаниям и ТСЖ. Основная часть бутылок уже развезена.

Кроме того, для подвалов изготовят 2400 скамеек. В каждой многоэтажке будет установлено по две скамейки. В настоящий момент рабочие уже сделали 746 скамеек. До конца недели будут изготовлены и установлены ещё 1586.

Напомним, недавно управляющая компания в Белгороде заставляла жильцов самостоятельно покупать скамейки в подвалы.

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