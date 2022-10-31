Вячеслав Гладков раскритиковал мэрию Белгорода за плохую подготовку укрытий

Во время оперсовещания правительства области Вячеслав Гладков заявил, что жители Белгорода недовольны темпом подготовки подвалов в качестве укрытий.
Правильно возмущаются жители Белгорода. Таких обращений много, они поступают ежедневно. Распоряжение о ключах от подвалов было дано три месяца назад. Оно не выполнено, по факту формальный отчёт.
Вячеслав Гладков
По словам губернатора, в настоящий момент многие управляющие компании разместили на домах информацию о том, что ключ от подвала находится у них в офисе, хотя ключи должны быть в каждом подъезде.
15 июля поступило поручение отработать вместе со всеми УК распоряжение и повесить объявления. Мы использовали данные УК по пригодности подвалов, частично проводили свою инвентаризацию. Но поскольку у нас 1522 дома, почти 5100 подвалов, в тот момент анализ на пригодность всех подвалов не проводился.
Антон Иванов, мэр Белгорода
Гладков подчеркнул, что мэрия слабо контролировала работы по подготовке подвалов для укрытия людей от возможных обстрелов: «Здесь ответ должен быть простой. Житель города спокойно живёт своей жизнью, растит детей, озабочен состоянием здоровья ребёнка и родителей. В случае, когда происходит обстрел территории, он должен увидеть, в какую сторону он должен бежать, чтобы спасти свою жизнь. У нас в Белгороде этого не произошло. Очень формальный подход к выполнению поручения. Формализм приводит к многочисленным жертвам».
Губернатор призвал глав районов обратить внимание на опыт Шебекинского горокруга и Белгородского района.