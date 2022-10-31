Вячеслав Гладков раскритиковал мэрию Белгорода за плохую подготовку укрытий

Гладков подчеркнул, что мэрия слабо контролировала работы по подготовке подвалов для укрытия людей от возможных обстрелов: «Здесь ответ должен быть простой. Житель города спокойно живёт своей жизнью, растит детей, озабочен состоянием здоровья ребёнка и родителей. В случае, когда происходит обстрел территории, он должен увидеть, в какую сторону он должен бежать, чтобы спасти свою жизнь. У нас в Белгороде этого не произошло. Очень формальный подход к выполнению поручения. Формализм приводит к многочисленным жертвам».