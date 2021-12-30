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Сотрудникам МЧС в Белгородской области передали новую спецтехнику

30 декабря 2021, 11:53
Фото: пресс-служба правительства и губернатора Белгородской области
30 декабря спасателям вручили сертификаты на 16 машин, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего область закупила в этом году 34 единицы спецтехники, на это выделили около 80 млн рублей.

Пожарно-спасательные подразделения Белгородской области получили новую спецтехнику: аварийно-спасательный и оперативно-служебные автомобили, машины кинологической службы, скорой помощи, самосвалы. Сертификаты на 16 единиц транспорта передали 30 декабря. Технику направят в 13 подразделений региона.

Всего в Белгородской области в уходящем году закупили 34 машины для спасателей. В пресс-службе регионального правительства заявили, что это беспрецедентное количество. На закупку техники выделили около 80 млн рублей из областного бюджета.

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