В Белгородской митрополии прокомментировали высказывание протоиерея Ткачёва

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Протоиерей Андрей Ткачёв выразил мнение относительно постоянных обстрелов территории Белгородской области, отметив, что «не услышал ажиотажа молитвенного вокруг Иоасафа». Он подчеркнул необходимость постоянных молитв и обращений к Святому Иоасафу Белгородскому для защиты города от непрерывных нападений.
Высказывание прокомментировали в Белгородской и Старооскольской епархии. В митрополии отметили, что отец Андрей, который с телеэкранов может рассуждать обо всём на свете, знает, что жители Святого Белогорья непрестанно молят своего заступника — Святителя Иоасафа.
Можно ли назвать ажиотажем Крестный ход с мощами Святителя, который в сентябре, в день его памяти, собрал тысячи верующих? Кто может утверждать, что эти люди не знают Святителя Иоасафа или забыли его? Более того, мы, белгородцы, неоднократно являлись свидетелями заступничества нашего Небесного покровителя, когда после взрыва бомбы рядом с жилыми домами ни один человек не погиб. И такие чудеса нам являются постоянно.
Белгородская и Старооскольская епархия
В митрополии добавили, что отец Андрей должен знать, что его публичные выступления в видеороликах могут создать у его аудитории впечатление, что «белгородцы будут винить самих белгородцев в постигших их скорбях».
Уверены, что и отец Андрей присоединится к молитвам жителей Святого Белогорья, которые они возносят под звуки сирен воздушной тревоги.
Белгородская и Старооскольская епархия