Дом священника в Белгородской области включили в число объектов культурного наследия

В Белгородской области четыре здания включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Один из них — памятник архитектуры, дом, в котором проживал архимандрит Серафим Тяпочкин. Дом построен в середине ХХ века. Он находится в посёлке Ракитное. Памятник архитектуры признали объектом культурного наследия местного значения.