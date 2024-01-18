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Дом, в котором жил архимандрит Серафим

Дом священника в Белгородской области включили в число объектов культурного наследия

18 января 2024, 10:36
Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Белгородской области.
Дом, в котором жил архимандрит Серафим

Четыре белгородских здания включили в госреестр объектов культурного наследия

В доме жил архимандрит Серафим Тяпочкин. Здание середины ХХ века расположено в Ракитном. Помимо этого, объектами культурного наследия признали Главпочтамт, дом купцов Морозовых и складское здание, сообщает управление госохраны объектов культурного наследия Белгородской области.

В Белгородской области четыре здания включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Один из них — памятник архитектуры, дом, в котором проживал архимандрит Серафим Тяпочкин. Дом построен в середине ХХ века. Он находится в посёлке Ракитное. Памятник архитектуры признали объектом культурного наследия местного значения.

Ещё три памятника были приняты как объекты культурного наследия регионального значения. Среди них — здание Главпочтамта в Белгороде (1961 год), складское здание в селе Ржевка Шебекинского округа (начало ХХ века) и дом купцов Морозовых в Старом Осколе (конец XIX-начало XX века).

Напомним, что ранее в Грайворонском горокруге обнаружили селище, датированное III–IV вв. нашей эры. Его также включили в реестр культурного наследия региона.

Дом, в котором жил архимандрит СерафимДом, в котором жил архимандрит Серафим
Складское зданиеСкладское здание
Дом купцов МорозовыхДом купцов Морозовых
Здание ГлавпочтамтаЗдание Главпочтамта
Дом, в котором жил архимандрит Серафим
Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Белгородской области
Место недалеко от кладбища в приграничье попало в число объектов культурного наследия
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