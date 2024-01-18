Дом священника в Белгородской области включили в число объектов культурного наследия

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В Белгородской области четыре здания включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Один из них — памятник архитектуры, дом, в котором проживал архимандрит Серафим Тяпочкин. Дом построен в середине ХХ века. Он находится в посёлке Ракитное. Памятник архитектуры признали объектом культурного наследия местного значения.
Ещё три памятника были приняты как объекты культурного наследия регионального значения. Среди них — здание Главпочтамта в Белгороде (1961 год), складское здание в селе Ржевка Шебекинского округа (начало ХХ века) и дом купцов Морозовых в Старом Осколе (конец XIX-начало XX века).
Напомним, что ранее в Грайворонском горокруге обнаружили селище, датированное III–IV вв. нашей эры. Его также включили в реестр культурного наследия региона.