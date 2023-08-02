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Монастырь в Белгородской области включили в список объектов культурного наследия

2 августа 2023, 11:22
Фото: 1MI
В реестр объектов культурного наследия регионального значения включили Холковский монастырь, расположенный в Чернянском районе, следует из приказа управления госохраны объектов культурного наследия.

Историко-ландшафтный комплекс «Холковский монастырь» решили включить в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Находится монастырь в селе Холки Чернянского района.

Согласно опубликованному приказу, утвердят границы территории объекта, предмет его охраны. Контроль за исполнением документа возложили на отдел памятников архитектуры и истории управления госохраны объектов культурного наследия региона.

Как следует из документа, на территории достопримечательного места расположены памятник архитектуры и градостроительства «Холкинское подземное городище», памятник археологии «Холки, городище-1», «Пещера старца Никиты», «Пещера Холкинская-3», «Могила священника В. А. Васильчикова». Также там находится археологический культурный слой XI — начала XX вв.

Ранее в Белгороде презентовали серебряную монету с Холковским монастырём. Монета номиналом три рубля сделана из серебра 925-й пробы. Диаметр монеты — 39 мм. Тираж составил 3000 штук.

Фото: скриншот из документа
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Чернянский район#Общество#Монастырь#Памятник архитектуры#Холковский монастырь
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