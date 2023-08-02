Монастырь в Белгородской области включили в список объектов культурного наследия

Как следует из документа, на территории достопримечательного места расположены памятник архитектуры и градостроительства «Холкинское подземное городище», памятник археологии «Холки, городище-1», «Пещера старца Никиты», «Пещера Холкинская-3», «Могила священника В. А. Васильчикова». Также там находится археологический культурный слой XI — начала XX вв.