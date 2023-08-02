Монастырь в Белгородской области включили в список объектов культурного наследия

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Историко-ландшафтный комплекс «Холковский монастырь» решили включить в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Находится монастырь в селе Холки Чернянского района.
Согласно опубликованному приказу, утвердят границы территории объекта, предмет его охраны. Контроль за исполнением документа возложили на отдел памятников архитектуры и истории управления госохраны объектов культурного наследия региона.
Как следует из документа, на территории достопримечательного места расположены памятник архитектуры и градостроительства «Холкинское подземное городище», памятник археологии «Холки, городище-1», «Пещера старца Никиты», «Пещера Холкинская-3», «Могила священника В. А. Васильчикова». Также там находится археологический культурный слой XI — начала XX вв.
Ранее в Белгороде презентовали серебряную монету с Холковским монастырём. Монета номиналом три рубля сделана из серебра 925-й пробы. Диаметр монеты — 39 мм. Тираж составил 3000 штук.