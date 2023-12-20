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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Поле

Место недалеко от кладбища в приграничье попало в число объектов культурного наследия

20 декабря 2023, 14:36
Фото: 1MI
Поле

«Косилово селище-1» в Белгородской области добавили в реестр культурных объектов

В Грайворонском горокруге обнаружили селище, датированное III–IV вв. нашей эры. Его включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Белгородской области, следует из документа, опубликованного управлением госохраны объектов культурного наследия региона.

В Белгородской области выявили новый объект археологического наследия. Его решили включить в список выявленных объектов культурного наследия региона.

Как сообщается, речь идёт об объекте «Косилово-селище 1», черняховская культура. Оно датировано III–IV вв. нашей эры. Находится селище в селе Косилово Грайворонского горокруга на улице Горянка в 0,45 км к юго-востоку от кладбища.

Ранее белгородские археологи нашли вещи из позднеримского времени. Раскопки проходили на территории объекта культурного наследия «Головино, селище-3». Там нашли фрагменты лепных и круговых сосудов, кости животных. Найденные материалы относятся к эпохе бронзы — II тыс. до нашей эры, к позднеримскому времени — III–IV вв. до нашей эры.

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#Белгородская область#Культура#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Объект культурного наследия#Приграничье#Селище
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