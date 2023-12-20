Место недалеко от кладбища в приграничье попало в число объектов культурного наследия

Ранее белгородские археологи нашли вещи из позднеримского времени. Раскопки проходили на территории объекта культурного наследия «Головино, селище-3». Там нашли фрагменты лепных и круговых сосудов, кости животных. Найденные материалы относятся к эпохе бронзы — II тыс. до нашей эры, к позднеримскому времени — III–IV вв. до нашей эры.