Место недалеко от кладбища в приграничье попало в число объектов культурного наследия

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В Белгородской области выявили новый объект археологического наследия. Его решили включить в список выявленных объектов культурного наследия региона.
Как сообщается, речь идёт об объекте «Косилово-селище 1», черняховская культура. Оно датировано III–IV вв. нашей эры. Находится селище в селе Косилово Грайворонского горокруга на улице Горянка в 0,45 км к юго-востоку от кладбища.
Ранее белгородские археологи нашли вещи из позднеримского времени. Раскопки проходили на территории объекта культурного наследия «Головино, селище-3». Там нашли фрагменты лепных и круговых сосудов, кости животных. Найденные материалы относятся к эпохе бронзы — II тыс. до нашей эры, к позднеримскому времени — III–IV вв. до нашей эры.