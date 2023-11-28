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Раскопки

Глиняные пряслица и ткацкие грузила нашли при раскопках под Белгородом

28 ноября 2023, 06:35
Фото: 1MI
Раскопки

Белгородские археологи нашли вещи из позднеримского времени

Раскопки проходили на территории объекта культурного наследия «Головино, селище-3». Археологи обнаружили останки животных и фрагменты лепных и круговых сосудов. Подробности рассказали в управлении госохраны объектов культурного наследия.

На территории объекта культурного наследия «Головино, селище-3» в Белгородском районе прошли раскопки. В ходе работ археологи нашли массовый материал, относящийся к эпохе бронзы — II тыс. до н. э., а также к позднеримскому времени — III–IV вв. до н. э.

Обнаружены фрагменты лепных и круговых сосудов: венчики, стенки и днище, некоторые части которых украшены орнаментом, половина кремневого скребка, глиняные пряслица, рыболовные и ткацкие грузила и бронзовая пряжка. Кроме этого, археологи нашли костные останки животных.

Всего было изучено пять археологических объектов — постройка и хозяйственные ямы.

Напомним, что в начале ноября проходили раскопки на территории будущего Белого квартала на Свято-Троицком бульваре. Во время работ были найдены человеческие останки, в том числе череп ребёнка.

Найденные в Белгородском районе фрагментыНайденные в Белгородском районе фрагменты
Найденные в Белгородском районе фрагменты
Фото: управление госохраны объектов культурного наследия региона
Череп ребёнка нашли во время раскопок Белого квартала в Белгороде
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#Белгородская область#Белгородский район#Раскопки#Белгород#Объект культурного наследия#Археологические раскопки#Селище#Александра Склярова
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