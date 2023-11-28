Глиняные пряслица и ткацкие грузила нашли при раскопках под Белгородом

На территории объекта культурного наследия «Головино, селище-3» в Белгородском районе прошли раскопки. В ходе работ археологи нашли массовый материал, относящийся к эпохе бронзы — II тыс. до н. э., а также к позднеримскому времени — III–IV вв. до н. э.