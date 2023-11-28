Глиняные пряслица и ткацкие грузила нашли при раскопках под Белгородом

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
На территории объекта культурного наследия «Головино, селище-3» в Белгородском районе прошли раскопки. В ходе работ археологи нашли массовый материал, относящийся к эпохе бронзы — II тыс. до н. э., а также к позднеримскому времени — III–IV вв. до н. э.
Обнаружены фрагменты лепных и круговых сосудов: венчики, стенки и днище, некоторые части которых украшены орнаментом, половина кремневого скребка, глиняные пряслица, рыболовные и ткацкие грузила и бронзовая пряжка. Кроме этого, археологи нашли костные останки животных.
Всего было изучено пять археологических объектов — постройка и хозяйственные ямы.
Напомним, что в начале ноября проходили раскопки на территории будущего Белого квартала на Свято-Троицком бульваре. Во время работ были найдены человеческие останки, в том числе череп ребёнка.