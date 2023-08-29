Мачуринские хроники: что происходит с объектом культурного наследия в Белгороде

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
«Только одна стена осталась стоять среди развалин, » — писал Рэй Брэдбери в своём рассказе. И так же пишут в редакцию Бел.Ру неравнодушные читатели, но уже в своих беспокойных обращениях по реставрируемому дому купца Мачурина в Белгороде. Но беспокоиться не о чем, заверили на вчерашней встрече ответственные за реставрацию эксперты.
Текущие работы начались в феврале 2022 года после проведения необходимой экспертизы по состоянию здания и изучения полученных результатов. Так, Алексей Дроздов, госэксперт по проведению историко-культурной экспертизы, рассказал, что по этим данным основной проект был разработан в 2021 году. Проектной организацией стало ООО «БСО». Эксперт добавил, что основа предметов культурной охраны данного здания — фасады, т. е. архитектурный декор, внутренние своды и даже форма окон, а также стены цокольного этажа.
Предметы охраны здесь находятся на фасадах: сандрики, наличники вокруг окон, ниши под окнами, венчающий карниз. Госохраной принят тот проект, по которому сейчас и работаем.
Алексей Дроздов, государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия.
Евгений Стрелкин показал и рассказал, почему белгородцам сложно заметить проделанную работу. Для этого пришлось спуститься под землю — в подвалы дома.
Прежде чем разбирать верхнюю часть и приступать к работам на поверхности — к вопросу, почему так долго идут работы, — надо было сначала усилить фундамент, чтобы обеспечить безопасную реализацию объекта.
Евгений Стрелкин, инженер по авторскому надзору.
Объект культуры со временем садился, в срочном порядке группой были проведены необходимые работы. Создавалась и создаётся усиленная подушка, чтобы не происходила дальнейшая просадка фундамента. Большая часть работы из-за ценности здания и его возраста осуществляется вручную. Весь периметр основы, на глубину до 2 метров, пришлось укреплять и усиливать. Необходимые участки армировались и заливались бетоном. Подкопы все делались вручную. Кирпич, использовавшийся в первичном строительстве, крошится, поэтому его понадобилось обрабатывать и усиливать специальными растворами. А вот рассыпавшийся кирпич будет изыматься и заменяться тем работоспособным историческим кирпичом, который выносится наверх.
Кирпич, который не сыплется и остаётся при разборке, мы складируем наверху. Он будет применяться для реконструкции стен. Всё это фиксируется и документируется, отправляется в управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области. Он никуда не вывозится, как говорят жители. Вывозится труха, мусор, всё остальное.
Евгений Стрелкин, инженер по авторскому надзору.
Сейчас идут работы по верху здания. Замена кирпича будет проводиться после перекрытия крыш. Т.е. когда объект будет защищён от осадков и других природных факторов.
А сейчас, если обратили внимание, пол сырой. Водичка есть где-то местами из-за осадков. Мы сделали всё, чтобы минимизировать подобное воздействие извне на данный момент.
Евгений Стрелкин, инженер по авторскому надзору.
Никаких нововведений, убедил один из экспертов. Ничего не сносится, наоборот — расширяется. Как объяснил Евгений, кладку нельзя ни штукатурить, ни замазывать, строить новые своды тоже нельзя — всё это входит в культурное наследие, является предметом охраны. Решётки на окнах первоначальные. Их будут снимать и очищать от коррозии. Двери на закладных петлях, сейчас так уже не делается.
В советское время здесь были коммунальные квартиры, рассказали эксперты, поэтому подвал засыпали землёй. Приходилось выносить её вручную, мешками, вместе с мусором.
Наверху многие элементы и несущие стены сгнили и осыпались. Восстановить без разборки и переукладки историческим кирпичом — опасно для самого здания. Они не работоспособны. Другого способа восстановления нет. Экспертиза проекта установила фрагментарный метод реставрации.
Он подразумевает частичную замену конструкций несущих. Это делается в исключительных случаях. Всё разрешено реставрационными правилами. Нельзя разрушать непосредственно сами объекты охраны — архитектурный декор и т. д.
Алексей Дроздов, государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия.
Евгений Стрелкин объяснил: часто, когда принимается объект на реставрацию, эксперты не знают, что может там ждать. Что происходит внизу, внутри, со стенами, что с фундаментом. Исследование и экспертиза тоже занимают некоторое время. На данный момент сроки всех этапов работ несколько дней назад были продлены на 2 месяца.
Очень много ручной и трудоёмкой работы. Никто не бросил этот объект. Некоторых наших рабочих ещё периодически «дёргают» на другие места. Они участвуют в работах по восстановлению Шебекино.
Евгений Стрелкин, инженер по авторскому надзору.
При восстановлении фасадов будут учитываться произведённые ранее замеры, учтены материалы, последовательность работ и способы их выполнения. Это необходимо, чтобы дом купца Мачурина не утратил своей исторической ценности как важный архитектурный объект.
В феврале 2019 года тут произошёл обвал крыши. Нынешний собственник приобрёл объект в уже аварийном состоянии. Т.е. большая часть существующих работ на сегодня — противоаварийные. Были зафиксированы трещины, замыкание древесины, расхождения, обрушения. Из-за обнаруженных разрушений на прошлого хозяина были наложены меры административного воздействия.
Алексей Чернявский, начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области
Были предусмотрены изменения фрагментов повреждённых фрагментов стен из кирпича с сохранением всего архитектурного декора. Из-за значительных утрат, как изначально сильно повреждённый юго-западный угол здания, работы необходимы более масштабные, нежели те, на которые рассчитывали до этого.