Мачуринские хроники: что происходит с объектом культурного наследия в Белгороде

Объект культуры со временем садился, в срочном порядке группой были проведены необходимые работы. Создавалась и создаётся усиленная подушка, чтобы не происходила дальнейшая просадка фундамента. Большая часть работы из-за ценности здания и его возраста осуществляется вручную. Весь периметр основы, на глубину до 2 метров, пришлось укреплять и усиливать. Необходимые участки армировались и заливались бетоном. Подкопы все делались вручную. Кирпич, использовавшийся в первичном строительстве, крошится, поэтому его понадобилось обрабатывать и усиливать специальными растворами. А вот рассыпавшийся кирпич будет изыматься и заменяться тем работоспособным историческим кирпичом, который выносится наверх.