Курган в новом белгородском посёлке включили в число объектов культурного наследия

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Объект «Белая Вежа курган-1» включили в перечень выявленных объектов культурного наследия регионального значения. Находится он в одноимённом новом посёлке в Красногвардейском районе. В документе областного управления госохраны объектов культурного наследия указано, что «Белая Вежа курган-1» относится к эпохе бронзы — раннему железному веку.
Утверждён особый режим использования участка, в границах которого находится новый объект культурного наследия. Разрешено проведение археологических полевых, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечения сохранности объекта. Допускается консервация, музеефикация и иная деятельность, необходимая для сохранности объекта в его ландшафтном и историческом окружении.
В приказе также указан и ряд ограничений. Например, запрещены земляные, строительные, хозяйственные и иные работы в границах объекта культурного наследия, проведение археологических исследований на территории объекта без специального разрешения. Также запрещено применение металлодетекторов, георадаров и других средств приборного поиска для выявления и сбора археологических предметов без разрешения. Нельзя организовывать свалку мусора и бытовых отходов, складирование строительных материалов.
Напомним, что посёлок Белая Вежа в Красногвардейском районе официально появился на карте Белгородской области относительно недавно. Название для населённого пункта выбирали сами жители.