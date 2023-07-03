Курган в новом белгородском посёлке включили в число объектов культурного наследия

В приказе также указан и ряд ограничений. Например, запрещены земляные, строительные, хозяйственные и иные работы в границах объекта культурного наследия, проведение археологических исследований на территории объекта без специального разрешения. Также запрещено применение металлодетекторов, георадаров и других средств приборного поиска для выявления и сбора археологических предметов без разрешения. Нельзя организовывать свалку мусора и бытовых отходов, складирование строительных материалов.