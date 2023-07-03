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Курган в новом белгородском посёлке включили в число объектов культурного наследия

3 июля 2023, 15:21
Фото: 1MI
В перечень включили объект археологического наследия «Белая Вежа курган-1» эпохи бронзы — раннего железного века. Находится он в одноимённом новом посёлке в Красногвардейском районе.

Объект «Белая Вежа курган-1» включили в перечень выявленных объектов культурного наследия регионального значения. Находится он в одноимённом новом посёлке в Красногвардейском районе. В документе областного управления госохраны объектов культурного наследия указано, что «Белая Вежа курган-1» относится к эпохе бронзы — раннему железному веку.

Утверждён особый режим использования участка, в границах которого находится новый объект культурного наследия. Разрешено проведение археологических полевых, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечения сохранности объекта. Допускается консервация, музеефикация и иная деятельность, необходимая для сохранности объекта в его ландшафтном и историческом окружении.

В приказе также указан и ряд ограничений. Например, запрещены земляные, строительные, хозяйственные и иные работы в границах объекта культурного наследия, проведение археологических исследований на территории объекта без специального разрешения. Также запрещено применение металлодетекторов, георадаров и других средств приборного поиска для выявления и сбора археологических предметов без разрешения. Нельзя организовывать свалку мусора и бытовых отходов, складирование строительных материалов.

Напомним, что посёлок Белая Вежа в Красногвардейском районе официально появился на карте Белгородской области относительно недавно. Название для населённого пункта выбирали сами жители.

Новый посёлок появится на карте Белгородской области
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#Таисия Некрасова#Белая вежа#Археология#Приказ#Правительство области#Объект культурного наследия#Белгородская область#Красногвардейский район#Общество
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