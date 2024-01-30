В горбольнице объяснили, почему отказали белгородке позвать священника в реанимацию

При этом, отмечает белгородка, узнать у врачей о состоянии пациентки также не получалось: «Дежурный врач хамил, огрызался. Дословно: „Задолбали мне уже звонить. То одна, то другая“. Учитывая, что это реанимация и состояние больной меняется регулярно, подобные комментарии нецелесообразны и противоречат этике и врачебному этикету».