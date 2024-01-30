В горбольнице объяснили, почему отказали белгородке позвать священника в реанимацию

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Белгородка рассказала в соцсетях о случившейся с её матерью ситуацией. По словам женщины, 26 января её мать в экстренном порядке направили в горбольницу № 2 из-за резкого ухудшения показателей крови и очередной комы.
Когда женщину привезли в горбольницу и разместили в реанимации, она попросила привести священника в палату, но врачи от этого отказались.
Дежурные врачи наотрез отказались и игнорировали все просьбы как мамы, так и ближайших родственников, шутя на религиозную тему, задевая наши чувства как верующих. На просьбу привести батюшку, который закреплён за данным медицинским учреждением, врач ответил с ехидным смехом: «А матушку не позвать?»
делится женщина
При этом, отмечает белгородка, узнать у врачей о состоянии пациентки также не получалось: «Дежурный врач хамил, огрызался. Дословно: „Задолбали мне уже звонить. То одна, то другая“. Учитывая, что это реанимация и состояние больной меняется регулярно, подобные комментарии нецелесообразны и противоречат этике и врачебному этикету».
Администрация горбольницы №2 прокомментировала жалобу белгородки. По их данным, предоставить священнослужителя пациенту в коме и нестабильном состоянии не представлялось возможным, но 28 января представитель церкви посетил больную женщину.
Также в администрации пообещали провести расследование по факту несоблюдения этики врачами.