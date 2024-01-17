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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Врач

Врачи поликлиник будут обследовать пациентов с ковидом вместе с мобильным приложением

17 января 2024, 13:44
Фото: 1MI
Врач

В Белгороде создали приложение для оказания помощи пациентам с коронавирусом

Приложение позволяет по симптомам определить, как протекает болезнь. Программу разработали в БелГУ, пишет Telegram-канал вуза «Пегасий».

В НИУ «БелГУ» создали приложение, которое помогает врачам по симптомам определять статус течения болезни и подбирать оптимальное лечение для больных ковидом.

Автором программы является доцент мединститута БелГУ Роман Бонцевич. Разработкой занимался студент института инженерных и цифровых технологий Юрий Щепилов под руководством доцента Юрия Чашина.

Ранее белгородские учёные разработали робота, который поможет в работе шахтёрам. Устройство должно повысить безопасность при добыче железной руды.

Роман БонцевичРоман Бонцевич
Юрий ЩепиловЮрий Щепилов
Юрий ЧашинЮрий Чашин
Фото: Пегасий БелГУ
Белгородские учёные создали робота, который поможет шахтёрам в их работе
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#Белгородская область#Наука#Врачи#Коронавирус#Новости Белгорода#Мобильное приложение#Приложение#Белгород#Алина Харина#НИУ «БелГУ»
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