Врачи поликлиник будут обследовать пациентов с ковидом вместе с мобильным приложением

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В НИУ «БелГУ» создали приложение, которое помогает врачам по симптомам определять статус течения болезни и подбирать оптимальное лечение для больных ковидом.
Автором программы является доцент мединститута БелГУ Роман Бонцевич. Разработкой занимался студент института инженерных и цифровых технологий Юрий Щепилов под руководством доцента Юрия Чашина.
Ранее белгородские учёные разработали робота, который поможет в работе шахтёрам. Устройство должно повысить безопасность при добыче железной руды.