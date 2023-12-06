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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Граффити

Учёных и артистов рисовать можно, рекламу — нет. В Белгороде разобрались с муралами

6 декабря 2023, 13:27
Фото: 1MI
Граффити

В Белгороде утвердили требования нанесения муралов

Соответствующее постановление выпустила администрация Белгорода. В городе утвердили требования размещения муралов на зданиях, а также создали специальную комиссию, которая будет принимать решение об их нанесении. В комиссию вошли шесть человек.

Администрация Белгорода подписала постановление об утверждении правил размещения муралов. Так, в документе дали определение уличному искусству: под этим понятием понимаются муралы, надписи, трафареты, рисунки и стикеры.

Изображения могут состоять из текстовой и графической частей. Разрешается рисовать выдающихся личностей, исторические события, темы науки, культуры, спорта и искусства. Вместе с тем нельзя наносить муралы, призывающие к жестокости, противоправным действиям, вредным привычкам, насилию, дискредитации родителей или воспитателей. Рекламу рисовать тоже запрещено.

Перед нанесением нового мурала опросят всех жителей многоквартирного дома, где его планируют нарисовать. Все работы по нанесению рисунков необходимо будет проводить не более 60 дней в период с 1 апреля по 1 ноября при температуре не менее +10 °C.

Кроме этого, в Белгороде создали комиссию по вопросам нанесения муралов на фасады многоквартирных домов, нежилых зданий и сооружений и на наземные инженерные коммуникации. Именно они будут разрешать или запрещать нанесение новых муралов. В состав комиссии вошли:

  • заммэра — руководитель комитета имущественных и земельных отношений Кристина Пасика;
  • руководитель управления культуры Ольга Лесных;
  • начальник управления общественных отношений Ольга Люлина;
  • депутат Белгородского городского совета по соответствующему округу;
  • глава управы.

Руководитель управления архитектуры и градостроительства города Тимур Валеев стал председателем комиссии.

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