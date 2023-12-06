Учёных и артистов рисовать можно, рекламу — нет. В Белгороде разобрались с муралами

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Администрация Белгорода подписала постановление об утверждении правил размещения муралов. Так, в документе дали определение уличному искусству: под этим понятием понимаются муралы, надписи, трафареты, рисунки и стикеры.
Изображения могут состоять из текстовой и графической частей. Разрешается рисовать выдающихся личностей, исторические события, темы науки, культуры, спорта и искусства. Вместе с тем нельзя наносить муралы, призывающие к жестокости, противоправным действиям, вредным привычкам, насилию, дискредитации родителей или воспитателей. Рекламу рисовать тоже запрещено.
Перед нанесением нового мурала опросят всех жителей многоквартирного дома, где его планируют нарисовать. Все работы по нанесению рисунков необходимо будет проводить не более 60 дней в период с 1 апреля по 1 ноября при температуре не менее +10 °C.
Кроме этого, в Белгороде создали комиссию по вопросам нанесения муралов на фасады многоквартирных домов, нежилых зданий и сооружений и на наземные инженерные коммуникации. Именно они будут разрешать или запрещать нанесение новых муралов. В состав комиссии вошли:
Руководитель управления архитектуры и градостроительства города Тимур Валеев стал председателем комиссии.