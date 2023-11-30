Учёные НИУ «БелГУ» предложили эффективный способ выращивания клеток головного мозга

Для выращивания нейронов учёные предложили использовать чередование высоко и никзосывороточной питательной среды, на которой культивируют клетки. Это позволило избежать краевого нарастания глиальной клетки (вспомогательные клетки нервной ткани) и быстрого закисления культуры. Кроме того, разработанный способ позволяет получить объективные данные об изменении биоэнергетического потенциала и работы митохондрий в культуре на различные сроки дифференцировки в культуре, так как после каждого измерения митохондриального дыхания аналитическую среду заменяют сначала на высокосывороточную среду, а через сутки — на низкосывороточную. В результате клетки продолжают расти в тех же самых культуральных планшетах, формировать синаптические окончания и нейрональные сети.