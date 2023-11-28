НИУ «БелГУ» запустил сетевые программы аспирантуры

Аспирант института фармации, химии и биологии Камел Шеих Убайд под руководством главного научного сотрудника Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса доктора сельскохозяйственных наук, профессора Владимира Чернявских уже работает над изучением свойств иссопа лекарственного. В Луганском государственном медицинском университете им. Святителя Луки Министерства здравоохранения РФ в настоящее время проводит исследования под руководством доктора медицинских наук Елены Бабик аспирант медицинского института Дмитрий Тильченко. Молодые учёные получают доступ к самым современным научно-образовательным технологиям и средствам обучения организаций-партнёров, эффективно используют ресурсы сразу двух вузов, перенимают опыт преподавателей, завязывают научные контакты с коллегами из других регионов для возможного участия в совместных исследованиях и разработках.