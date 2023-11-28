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НИУ «БелГУ» запустил сетевые программы аспирантуры

НИУ «БелГУ» запустил сетевые программы аспирантуры

28 ноября 2023, 11:04
Фото: Фотографии Евгения Толмачева
Сетевое взаимодействие ведётся по трём приоритетным научным специальностям совместно с вузами-партнёрами.

Партнёрами НИУ «БелГУ» по разработке и реализации сетевых программ аспирантуры стали Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса, Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки Министерства здравоохранения РФ и Институт географии РАН. Сетевое взаимодействие ведётся по трём научным специальностям: «селекция, семеноводство и биотехнология растений», «фармакология, клиническая фармакология», «геоэкология».

Трое аспирантов в текущем учебном году пройдут научно-практическую подготовку в рамках обучения по сетевой программе в вузах-партнёрах. Такой формат обучения расширит информационные и коммуникативные возможности, обеспечит открытый доступ к научным ресурсам организации-партнёра в индивидуальном режиме.

Аспирант института фармации, химии и биологии Камел Шеих Убайд под руководством главного научного сотрудника Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса доктора сельскохозяйственных наук, профессора Владимира Чернявских уже работает над изучением свойств иссопа лекарственного. В Луганском государственном медицинском университете им. Святителя Луки Министерства здравоохранения РФ в настоящее время проводит исследования под руководством доктора медицинских наук Елены Бабик аспирант медицинского института Дмитрий Тильченко. Молодые учёные получают доступ к самым современным научно-образовательным технологиям и средствам обучения организаций-партнёров, эффективно используют ресурсы сразу двух вузов, перенимают опыт преподавателей, завязывают научные контакты с коллегами из других регионов для возможного участия в совместных исследованиях и разработках.

— Научно-образовательные партнерства являются одной из наших стратегических целей. Сетевой формат подготовки аспирантов — пример создания научно-образовательной среды, основанной на интеграции потенциала участников и направленной на достижение целей программы «Приоритет-2030». Мы усилим подготовку научных кадров по приоритетным направлениям, входящим в программу развития вуза: «Новые материалы и инженерные приложения», «Развитие генетических технологий» и «Природообустройство и биотехнологии», — прокомментировал и. о. проректора по науке и инновациям Николай Репников.
Фото: Фотографии Евгения Толмачева
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#Общество#Белгород#Образовательная среда#Артем Черненко#НИУ «БелГУ»
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